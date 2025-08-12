第107回全国高校野球選手権

11日に行われた第107回全国高校野球選手権（甲子園）で、県岐阜商（岐阜）は日大山形（山形）に6-3で勝利し、2回戦に駒を進めた。話題を呼んだのが、「8番・右翼」で先発し、4打数2安打1打点と活躍した横山温大外野手（3年）。生まれつき左手の指がないハンデを感じさせない打撃に、自身も野球経験があるパラリンピック選手が敬意を示した。

0-1と1点ビハインドの5回1死二塁。左打席の横山はしっかりとバットを振り切り、右前へ強烈な適時打を放った。フォロースルーは右手1本。送球間に二塁に進塁し、ベンチに向かって右手を突き上げた。9番・渡辺の左前適時打で逆転の生還。8回に左前打を放ち、6-3の逆転勝利に貢献した。

生まれつき左手の指がないことが中継でも紹介され話題に。これに反応したのが、やり投げで21年東京、24年パリとパラリンピック2大会連続出場している山崎晃裕だ。自身も生まれつき右手がない中、小学3年から野球を始めた元高校球児でもある。Xで横山の右前適時打の場面を引用し、「片手で振ってるように見えるけど、ちゃんとインパクトの瞬間、無い左手で押し込んでる」と解説した。

「だから、これだけヘッドが走る」「感覚的には片手だけど、片手じゃ無いんよなぁ。見えない手がある」と共感をもって続けた山崎。「自分も小3から、片手で野球やってたけど 片手である事が1番不利なのが、野球だと思ってる。でも勝負の世界だからハンデがある事は関係ないんよね。だからこそ、素晴らしい 初戦突破おめでとう御座います」と同じ境遇で奮闘する球児を称えた。



