夫「体調悪いのに家事するなんてスゴいね！」いや、何で他人事なの？ → 娘の『愛の一喝』にシビれた

子どものころから親から褒められて育った夫は、優しくて自信に満ちた性格ではあるものの、結婚生活が始まると戸惑うことが増えてきました。

そんな夫の「優しさ」への疑問を口に出したのは意外な人物で！？

筆者の友人W子が体験した、一見優しい夫のエピソードをご紹介します。

褒められて育った夫

本当は「手伝う」ではなく主体的に動くことを期待するものの、以前の夫からすれば格段に進歩しました。

私も夫を見習い、しっかりお礼を言ってから色々と手伝ってもらっています。

夫婦が歩み寄るきっかけを作ってくれた、娘の素直な言葉には感謝です。

【体験者：30代・会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

医療機関に勤めるアラフォーワーキングマザー。新卒で化粧品メーカーに入社後、結婚出産を機に退職。現在は転職し子育てと仕事の両立に励む。自分らしい生き方を求め、昔から好きだった書くことを仕事にしたくライターデビュー。化粧品メーカー勤務での経験や、会社でのワーキングマザーとしての立ち位置、ママ友との情報交換を通して美容や教育、女性の生き方を考えた情報を発信している。