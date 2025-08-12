TikTokアカウント「concon」に投稿されたのは、カメレオンのぬいぐるみをくっつけられた猫のこんちゃんの様子です。「可愛いと面白いが止まらないw」「見つけてからびっくりするまでもラグありすぎw」「取らなくても平気なんだねｗ」などのコメントが寄せられ、31万回以上再生されています。

【動画：『カメレオンのぬいぐるみ』を猫のしっぽにつけたら、全然気づく様子がなくて…次の瞬間見せた『まさかの反応』】

しっぽにカメレオンをつけたら…

ある日、猫のこんちゃんの尻尾にカメレオンのぬいぐるみをつけてみたという飼い主さん。「どんな反応をするかな？」と見守っていたそうですが、こんちゃんは気づいていない様子…。

しっぽにカメレオンをつけたまま、普通に歩き回っていたというこんちゃん。カメレオンのぬいぐるみがしっぽと一体化していたそうです。

ようやくカメレオンの存在に気付くと…

その後こんちゃんは、カメレオンをくっつけたままじゅうたんでのんびりしていたそう。しかし、しっぽを動かした瞬間にカメレオンの存在に気付きびっくりした様子！

こんちゃんはカメレオンに2、3発猫パンチをし、なんとかしっぽから取ろうとしますが…

すぐにあきらめモードに

猫パンチ数発ですぐにあきらめてしまったそう！カメレオンをくっつけたまま、じゅうたんにゴロンと横になってしまったといいます。飼い主さんもあきらめが早すぎるこんちゃんに思わず笑ってしまったといいます。

この投稿は31万回以上再生され「見つけてからびっくりするまでラグありすぎw」「気づかなすぎてかわいすぎる」等のコメントが多数寄せられ、カメレオンのぬいぐるみに気づかないこんちゃんの様子に思わずツッコミを入れたくなった方が続出。

また「諦めの早さはおもろすぎてw」「諦めの早さが想像の100倍すぎ！」などのコメントも寄せられ、すぐにあきらめてしまったこんちゃんも面白いとの声も多数寄せられていました。

他の投稿では、カメレオンのぬいぐるみをこんちゃんの頭の上に乗せて拒否されているシーンも。しっぽだとなぜかカメレオンがくっついていても許せるこんちゃんなのでした。

TikTokアカウント「concon」では、他にもこんちゃんの可愛い日常のワンシーンが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「concon」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。