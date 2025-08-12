◇セ・リーグ ヤクルト3−1DeNA（2025年8月12日 神宮）

ヤクルトの村上宗隆内野手がサヨナラ弾を放ち、DeNAに連勝した。

1−1で迎えた9回。先頭打者の内山が左前打で出塁すると、続く村上が初球に来た直球をフルスイング。打球はバックスクリーンへ一直線。確信しながら打球を目で追った村上は、着弾を見届けると胸を叩いて思い切り吠えた。

お立ち台では「最高です！」と清々しい表情。「チームがなんとか1点でピッチャーも頑張ってくれていた。満塁で大西さんが抑えてくれて、僕に打席がまわってきた。なんとか勝ちたいと思った結果」と喜んだ。

「決めたいなと。（内山に）代走（の丸山和）が出ていたので、この回で決着つけるんだという意思を感じた。期待に応えたいと思った。（感触は）完璧でした」と手応えを振り返った。水をかけられる手荒い祝福には「びしょびしょになるからやめてくれ…と」と苦笑。

「今日はお父さん、お母さん来てるので、打てて良かった」と両親が観戦していたことを明かした。

また、大雨による被害が出た地元・熊本に向けて「熊本で今、大変な思いをしてる人たちがいると思うんですけれど、僕の一打で少しでも元気を届けられたらなと思う。僕もケガしないように頑張りたいと思います」と話した。