なんっっって可愛いのーーーッ♡【ガチャ】全コンプしたくなる♡「サンリオグッズ」

【ガチャ】でゲットできる可愛いが詰まったビジュアルの「サンリオグッズ」を要チェック！ 今回ご紹介するのは、夏気分を盛り上げてくれそうなラインナップ。どこか懐かしさも感じられるアイテムに、思わずコンプリート欲を刺激されるかも。夏祭りを彷彿とさせるわたあめ、クリア感が映えるプールバッグ風ミニポーチといった、見逃せないガチャをご紹介します。

夏祭り気分が楽しめる「サンリオキャラクターズ ミニチュアわたあめコレクション」

夏祭りの屋台で見かける“わたあめ”のビジュアルを再現した、どこか懐かしさを感じられるこちら。袋にはサンリオキャラのイラストが描かれている、ミニサイズ感が可愛いアイテムです。@198_0kさんによると「自分で綿を入れて作るタイプ」とのことで、手作り感が楽しめるのも魅力的。わたが詰まった本物に近いふっくら感もあり、眺めるたびに気分をワクワクと高めてくれそうです。

ビビッドなカラーが可愛い！「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ2」

プール用のバッグをモチーフにした夏らしいこちらのミニポーチも、大人になるとどこか懐かしさが感じられます。サンリオキャラが描かれたクリア感が映えるバッグは、ビビッドなカラーを合わせた華やかで可愛らしいビジュアル。バッグにはボタンまで付いているクオリティの高さもうかがえます。お部屋に飾るのはもちろん、小物入れに使えそうなところも嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

