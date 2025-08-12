YouTubeチャンネル『えいきとてん』に投稿されたのは、子猫が寝る前に行うあるルーティンの様子を撮影してみた時の動画。

悶絶必至の子猫の可愛すぎる姿は123万回再生を突破し、「天使すぎて尊い」「なんなん！この可愛い生き物は♡」「可愛すぎてずっと見てたい…」「癒されました」といったコメントが寄せられています。

【動画：子猫の『寝る前のルーティン』を撮影してみたら…】

眠くなると…

数ヶ月前、先住犬さんたちと暮らす飼い主さんのお家に、新たな家族としてやってきた子猫の「てん」ちゃん。スコティッシュフォールドとベンガルのMIXのたれ耳猫さんだそうで、とってもキュートな男の子です。

この日、飼い主さんがベッドの上でまったりとしていると、隣にはちょこんと座っているてんちゃんの姿が。実はてんちゃん、寝る前に飼い主さんの背中の上に乗ってくるというルーティンがあるのだといいます。

可愛すぎる甘えモード

眠くなると甘えモードに入るというてんちゃんは、うつ伏せでスマホを見ていた飼い主さんの腕の中へ。そのまま飼い主さんにぴったりとくっついていたそうで、ここから飼い主さんとてんちゃんのイチャイチャタイムがスタートです！

飼い主さんの手を前足でギュッとして甘噛みをしたりと、喉をゴロゴロと鳴らしながら甘えるてんちゃん。愛らしい姿に、飼い主さんもすっかりメロメロのよう。そして、ついに飼い主さんの背中の上に乗ると、定位置だという腰の辺りに落ち着いたそうなのですが…。

楽しそうなイタズラモード

先ほどまでの眠気はどこへやら、首元まで登っていったてんちゃんはイタズラっ子モードに。肩越しに飼い主さんの指にじゃれて遊んでいたそうで、楽しそうなふたりの姿に思わず頬が緩んでしまいます。

その後も飼い主さんの背中の上や腕の中で甘えていたてんちゃんですが、再び眠くなってきたよう。飼い主さんの足の間に移動して、眠る体勢に入ったそうです。可愛すぎるルーティンを持つてんちゃんと、羨ましいほど素敵な時間を過ごした飼い主さんなのでした。

投稿には「初手の腕の中に入ったところでノックアウトされた」「手に抱きついてるの最高にかわいい」「ここまで懐いてるとたまらんですな」「お兄ちゃんの事大好きなんやね」「こんな可愛い生き物が家に居るって天国じゃん、羨ましい」「なんて可愛くて幸せな時間なんだ…」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『えいきとてん』では、てんちゃんと先住犬さんたちと飼い主さんの日常の様子が投稿されています。甘えん坊なてんちゃんの可愛い姿や、先住犬さんたちとのほっこり癒される姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「えいきとてん」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。