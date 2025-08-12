【MLB】エンゼルス7ー4ドジャース（8月11日・日本時間12日／アナハイム）

【映像】大谷42号をゲットした観客のリアクション

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。豪快な42号ソロが飛び込んだ先では、ホームランボールを手にした観客が笑顔と歓喜に包まれ、スタンドは温かな空気に包まれた。

0-7とドジャースが7点を追う8回、1死走者なしで迎えた第4打席、フルカウントからの6球目を捉えると、打球は右中間スタンド最前列へ。今季42号ソロは、古巣エンゼル・スタジアムでの通算100本目、今季4度目の3試合連続本塁打となり、自身最長の10試合連続安打も記録した。打球速度は100マイル（約161キロ）、飛距離は389フィート（約118.6メートル）だった。

着弾地点には大谷の背番号17を着た若い男女のファンが前列で歓声を上げ、ボールを手にすると仲間たちとガッツポーズや握手を交わした。周囲の観客からも拍手や歓声が送られ、スタンド全体が祝福ムードに。

この様子に中継の視聴者からも「まだいるドジャファンの為に打ったんや」「エンゼルスファンもにっこり」「エンゼルスファンには最高の恩返しだよ」「ホームランキャッチ！」など、歓喜する現地ファンの様子に注目が集まっていた。

試合はその直後、2死一、三塁のチャンスでマンシーの3ランが飛び出し、ドジャースは3点差まで迫ったが、反撃はここまで。流れは変えられなかったものの、節目の1発と観客の温かな反応は、この日の試合でひときわ印象的な場面となった。

