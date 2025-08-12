タレントの上ノ堀結愛（20）が1日、自身のSNSを更新し、【重大おしらせ】と題して、4日発売の「週刊ヤングマガジン」の巻末グラビアに登場することを公表した。



【写真】デコルテもキラ～ン 故郷で美肌に磨き

「そしてなんと！！！！デジタル写真集も発売決定しました」と画像を掲載して猛アピール。「20歳初グラビアは、故郷である『鹿児島』で撮影してきました♡撮影場所を聞いた瞬間…嬉しさのあまり感極まるものがありました」と涙の絵文字も掲載した。



故郷で見せる解放感たっぷりの美ボディ。「私にとって初が詰まった最高＆最強の作品です 是非手にとって見て頂けると嬉しいです 応援してくださっているファンの皆さまのおかげで再び戻ってこれたこと、、、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」とファンへの思いも吐露。「また絶対表紙を飾るという夢もあるのでこれからも頑張ります！！応援、宜しくお願い致します。」と再び表紙を飾ることを誓った。スタッフに向けても「私にとって一生に残る素敵な思い出・作品を作って頂き本当にありがとうございました」と感謝していた。



上ノ堀は2024年11月の同誌で表紙を飾っていた。



（よろず～ニュース編集部）