¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡ÖÌ©¤«¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡È¤¢¤ëÈ¯¸À¡É¤Ë¥â¥ä¥Ã¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ü¥¯¤ËÊ¹¤¯¤Î¡ª¡©¡×
8·î11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¡¢¤¢¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢»õ°å¼Ô¤Ë¹Ô¤¯¥Ú¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö1»þ´Ö¤Ó¤Ã¤·¤ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÈÖÁÈÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡È¥â¥ä¤ëÏÃ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³¹¤È¤«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ¤Ë¡Ø¼þ¤ê¤«¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ä¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»ä¤½¤ó¤Ê±ê¾å¤È¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡×¡ÖÃËÀ¤È¤«¡ØËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¤ï¡×¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡ª¡Ø¼Â¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¡£¡Ø¿§¡¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡×¡Ö¼ÂºÝ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¡Ø±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù±¢¤ó¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ø¥Ü¥¯¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤É¤³¤É¤³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ü¥¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¡×¡Ö¡Ø¥é¥¤¥Ö¤Ï¢þÆü¢þÆü¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¤â¥Ü¥¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¡£¤½¤ìÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈHP¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤·¡£ºÇ°Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤é¤¦¤Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¥Ü¥¯¤ËÊ¹¤¯¤Î¡ª¡©¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ü¥¯Ë»¤·¤¤¤·¡ª¡×¡Ö¡È¤½¤ó¤Ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡¢¥Ü¥¯¤Ï¡£¤½¤ì¤¬Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ì©¤«¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£