「えっ！すごっ」エミリンも購入したインパクト大！“果実まるごと”ゼリー「だいぶ攻めてる」
エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【今日も経済まわす】プライベートで一番爆買いしてる大好きなお店アコメヤで買い放題しちゃう！！！』という動画をアップ。動画では、大松さんが“プライベートで1番爆買いしている”という、ライフスタイルショップ『AKOMEYA TOKYO（アコメヤ トウキョウ）』でお買い物する様子を公開！この中で、大松さんも「攻めてる」と驚いた、“果実まるごと”ゼリーをご紹介♪
大松さんが「えっ！すごっ」とその見た目に驚いた商品がこちら！
◼︎果実まるごとゼリー
小南農園 / 果実をまるごと味わうりんごゼリー（林檎） 税込550円（公式サイトへ）
農家の目利きで選んだ国産りんごがまるごと入ったゼリー。りんごの甘酸っぱさとさっくりとした食感を味わうことができるんだそう。
オンラインショップではりんご・みかん・梨の詰め合わせの販売も！見た目のインパクトも大ですし、贈り物にも喜ばれそうですね♪
◼︎お土産にもらっても嬉しい
大松さんは「見てください、これほら！丸いのが丸ごと入ってる」「ゴロゴロ入ってる」と、みかんも気になった様子。
また、梨なども吟味しつつ、「だいぶ攻めてる」「うわ凄い」「まるまる1個入ってる」とこちらのシリーズに驚き！
そして、最初に目に留まったりんごと、みかんをカゴに入れると、「なんか嬉しいですね。こういうの確かにお土産とかでもらえたら」と話していました♪
◼︎動画もチェック
動画では他にも、エミリンさんがAKOMEYA TOKYOでさまざまな商品を吟味する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。