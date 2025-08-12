俳優・鈴木福が１２日、都内で行われた、映画「カラダ探し ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＮＩＧＨＴ」（９月５日公開）のジャパンプレミアに主演の橋本環奈、安斉星来、眞栄田郷敦らと出席した。

作品にちなみ「今探している物」を問われた鈴木は「良い漢とは何かを探して生きていきたい」と渋く回答。「これは多分見つからないとは思う」としながら、「格好良い男って顔だけじゃないですか。醸し出す雰囲気を出せるようになっていきたい」と続けた。

すると安斉は「大丈夫じゃない？足りてると思うよ。福ちゃんほど優しい男性見たことないよ」と反応し、橋本も「そうだよ！『良い漢』だから」と共感。まさかの励ましを受けた鈴木だったが「そういうの求めてないから！これガチだから！」とはね返し「優しいだけじゃダメとかも言うじゃないですか。そういうのも含めて日々勉強」と本気で「男らしさ」を探求していると強調した。

その上で橋本から「今のところ、一つ『良い漢』とは何かっていうのは見つかった？」と問われると「まず筋肉かな」と即答。「郷敦さんとか毎日トレーニングされてるって聞いてやっぱ格好良いなと思って。そういうのを継続できるようにしたい」と笑顔で語った。