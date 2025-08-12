º£Ç¯¤ÎÅí¤¬°Â¤¯¤Æ´Å¤¤¡ª¡¡ºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡È²áÁÂÃÏ°è¡É¤¬ºî¤ë²Æ¥¤¥Á¥´¤È¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤ªÃÍÃÊ¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡ÖÅí1¥Ñ¥Ã¥¯861±ß¡×¡£¤¸¤Ä¤Ïº£Ç¯¤ÎÅí¤Ï´Å¤¯¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤â¤Ã¤È¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡×½Ð¿å¥¢¥Ê¤âÀä»¿¡È²Æ¤Î¥¤¥Á¥´¡É
º£Ç¯¤ÎÅí¤Ï´Å¤¯¤Æ°Â¤¤¡ª²Æ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥¤¥Á¥´¤â¡ª?
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¤Î½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å·¸õ¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤¹¤³¤·ÃÙ¤ì¤¿¤³¤Î»þ´ü¤ËÅìËÌ¤ÎÅí¤¬°ìµ¤¤Ë»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£ÎãÇ¯¡¢»³·Á¸©»º¤ÎÅí1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê3¶ÌÆþ¤ê¡Ë¤¬1058±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯¤Ï861±ß¤È2³ä¶á¤¯°Â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½©ÍÕ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅìËÌ¤ÎÅí¤¬°ìµ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡Èº£¡É¤¬°Â¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÅí¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´Å¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åí¤ÎÅüÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ11ÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÊ¡Åç¸©»º¤ÎÅí¤ÎÅüÅÙ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢18.1ÅÙ¤È¥á¥í¥ó¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¤âÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³Íü¡¦Ç£ºê»Ô¤ÎÅíÇÀ²È¡ÖÇ³¼ÂÇÀ±à¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÌÔ½ëÆü¤¬Â¿¤¯±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¾®¤Ö¤ê¤ÎÅí¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÊ¬ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¤Î½©ÍÕ¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÍü¤ä¤Ö¤É¤¦¤â»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÃÍÃÊ¤¬¾¯¤·¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È½ù¡¹¤ËÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²Æ¥¤¥Á¥´¡×¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âNo.1¤Î²Æ¥¤¥Á¥´¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
7·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè1²óÁ´¹ñ²Æ¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¡¢¹Åç¡¦ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎµÈÏÂ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¡Ö´§çõ¡Ê¤«¤ó¤à¤ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤¬No.1¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº°÷¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÈþÌ£¤·¤¤´Å¤ß¤¬»Ä¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Á¥´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¾·â¡ª¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥ï¥±¡É¤È¤Ï?
¹Åç¸©¡¦ÆûÆü»Ô»Ô¤Î»³´Ö¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÈÏÂ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏºÇ¹â¶â¾Þ¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
µÈÏÂ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¡¡·ªÅÄÄ¾¼ù ÂåÉ½
¡Ö¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÅìÆüËÜ¤ÎÄ¹Ìî¸©¤È¤«ÍÌ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°ú¤±¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¥¤¥Á¥´¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö´§çõ¡×¤òÁáÂ®¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤¹¤´¤¯Ç»¸ü¤Ç¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´Å¤¤¡£¤Ç¤â¤¢¤È¤«¤é»ÀÌ£¤â¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡×
¤·¤«¤·°ìÂÎ¤Ê¤¼¹Åç¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡È²Æ¡É¤Ë¥¤¥Á¥´¤¬ºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
µÈÏÂ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¡¡·ªÅÄÄ¾¼ù ÂåÉ½
¡Ö´§¹â¸¶¤È¤¤¤Ã¤Æ´§»³¤ÎÏ¼¤Ç750m¤ÎÉ¸¹â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÃ¤·¤¯ÃëÌë¤Î²¹ÅÙ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¡£¡ÊµÈÏÂ¤Ï¡Ë¥¤¥Á¥´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ç¤âÌë¤Ï20ÅÙ°Ê²¼¤Ê¤Î¤Ç¡×
½ë¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¤¥Á¥´¡£É¸¹â¤¬¹â¤¤ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎµÈÏÂÃÏ¶è¤Ï¡¢ÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤¬20ÅÙ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤«¤ÄÆüº¹¤·¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥Á¥´¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê´Å¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡¡Ö´§çõ¡×¤¬ÃÏ°è¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
º£²ó¡ÖÁ´¹ñ²Æ¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢¡×¤Ë¤Ï28ÉÊÌÜ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö´§çõ¡×¤Ï1¥Ñ¥Ã¥¯11¸ÄÆþ¤ê¤Ç1500±ß¡Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢1³ô¤Ç5Î³°Ê¾å¤Îºî¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´§çõ¤Ï1³ô¤Ç3Î³¤Ë´Ö°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ý¤ß¤ä»ÀÌ£¤¬Ç»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¥Ï¥¦¥¹ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥¹ÁýÃÛ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤â»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡ÊµÈÏÂÃÏ¶è¤Ï¡Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¤âÎÃ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
µ¤²¹¤Ï30ÅÙ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É÷¤¬ÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï10ÅÙÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä«¤â·ë¹½´¨¤¤¤È´¶¤¸¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
避暑地として暮らせそうな場所ですね。
Èò½ëÃÏ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤»¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼Â¤ÏµÈÏÂÃÏ¶è¡¢¡ÖÀ¾¤Î·Ú°æÂô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤ä²¹Àô¡¢Äà¤ê¤Ê¤ÉÈó¾ï¤ËË¤«¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤â¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë²áÁÂÃÏ°è¤Ç¡¢¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¸½ºß¤Ï556¿Í¤·¤«Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¤¢¤¨¤ÆµÈÏÂÃÏ¶è½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢¤³¤ÎµÈÏÂÃÏ¶è¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢´¨ÃÈº¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¤¥Á¥´ºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ªÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖµÈÏÂÃÏ¶è¤¬²áÁÂÃÏ°è¤Ç¡¢´ÇÈÄ¤È¤Ê¤ëÇÀºîÊª¤Ç¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡£²Æ¥¤¥Á¥´¤Ï³¤³°»º¤¬7¡Á8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñ»º¤Î²Æ¥¤¥Á¥´¤Ï¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¾¡Éé¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¸ÛÍÑ¤âÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Êý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
´ßÃ«Íö´Ý¤µ¤ó:
¤³¤¦¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ï¡¢¼«Á³¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¼«Á³¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Î²æ¡¹¤ËÇä¤ê¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê§¤ï¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤¦¤·¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë»ö¶È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼ã¤¤Êý¤âÍè¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È°ÀÅÄ¤µ¤ó¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
µÈÏÂÃÏ¶è¤Î¿Í¸ý¤Î¿ä°Ü¤òÉ½¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¸º¾¯¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦·ë²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
