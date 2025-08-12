「文句があるなら、自分で洗えば？」洗い物をチェックする夫に、妻の怒りが爆発【ママリ】

妻のする食器洗いに文句ばかりの夫

皿の洗い残しを指摘してくる夫がウザいです…



洗い物は99%私がやっているのですが、夫はたまーに見つかるほんの少しの洗い残しも許せないようで、いちいち指摘してきます。

月に何百枚もの皿洗い、100%綺麗に出来る人っているのでしょうか？



そこまで神経質なら自分で洗えば？と思いますが、夫は洗い物が嫌いだそうで、私任せです。



今日指摘されたのは普段使っていない炊飯器の釜なのですが、その釜を料理で使ったのは夫なんです…料理するだけして洗い物放置するから、仕方なく私が洗ったんです。

「なんかベタベタする、釜の裏側もちゃんと洗った？」だそうです。

私が使ったわけじゃないし、釜の裏まで汚れてると思いませんでした😇

料理した人が責任を持って洗うべきじゃないんですかね。

家事は気持ちよく生活するために欠かせません。分担している場合もあれば、やれる方がやるようにしている家庭もあります。アプリ「ママリ」には、家事についての投稿が寄せられていました。食器洗いの仕上がりに文句ばかり言ってくる夫に困っている、投稿者さん。夫が苦手な食器洗いをしてあげているのに、ダメ出しばかりされて疲れてしまっているそうです。

毎日家事をがんばっているのに、家族からダメ出しをされると心が折れてしまいますよね。投稿者さんは、夫が苦手な食器洗いをほとんど引き受けています。しかし夫はかなり神経質で、ちょっとした洗い残しも細かく指摘してくるそう。



洗い物が嫌いだからという理由で自分が料理をしたときに使った食器類や調理器具ですら洗わず、文句だけ言ってくるようです。せっかく洗ってあげているのに横からグチグチと小言を言われるシーンを想像すると、夫にモヤモヤしてしまう投稿者さんの気持ちも理解できます。

夫の態度にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざま意見が寄せられていました。その中には「夫にムカつく」との声がありました。

ごめんなさい

文章読む限りめちゃくちゃ

旦那さんにむかつきました。



苦手なのに奥さんには

ケチつけるんですね、、

あなた優しすぎますよ！！



私なら、キレて

洗い物も絶対しません。

一度キレて思っていることを

ぶちまけたらどうですか？？ 出典：

他の家事もあるなか食器洗いをしてくれている投稿者さんに対して、ネチネチと文句ばかり言う夫に苛立ちを感じるのは無理もありません。このコメントの方のように、夫に言い返して家事を投げ出してもおかしくない状況でしょう。仕上がりにこだわりがあるなら、自分でやってほしいですね。



他には「食洗機を買ってもらう」との声もありました。

むかつきます！

食洗機買ってもらいます！( 笑 )



それが嫌なら黙ってろ！と思います😊



料理は片付けまでが料理ですよ🍳って教えてあげたいです！

食器洗いが嫌い＆投稿者さんの洗い方が気に入らないのであれば、食洗機に頼るのも1つの方法です。食洗機を導入すれば、投稿者さんが食器洗いをする手間も省けるでしょう。料理には、後片付けまでセットに含まれています。自分で食器洗いをするのが難しいのなら、夫には食洗機の購入を検討してほしいですね。



家事のことで揉めるのを防ぐには、お互いに感謝の気持ちを忘れないことが大切です。苦手な家事を相手にお願いするのであれば、文句ではなく、まずは「ありがとう」を伝えるようにしましょう。

記事作成: isobe_mayu

（配信元: ママリ）