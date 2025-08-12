「うちの冷蔵庫にもいる」ラップ玉ねぎの“あるある”に1.5万人が爆笑「三兄弟とかも」【ママリ】

まさかの再会

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、はる(田島晴)(@hal_papa_x)さんの投稿です。

使いかけ野菜をラップして冷蔵庫へ入れたときの、「あるある」を投稿したのは、はる(田島晴)(@hal_papa_x)さん。話題の投稿はこちらです。

Ⓒhal_papa_x

使った玉ねぎ、半分ラップして野菜室に入れておくか～

……と言って野菜室開けたら生き別れた兄みたいなのがいた。あるよねあるよね～（白目）

キレイにラップされた半玉の玉ねぎ。「残ったからラップして入れておくか」と野菜室を開くと、そこにはすでにラップされた半玉の玉ねぎが野菜室の中に静かにたたずんでいたのです…。色合いもほぼ同じでまさに生き別れた兄弟のような雰囲気があるから笑えます。今日もまたどこかのキッチンには笑いと小さな混乱が訪れていることでしょう。そう思うと、思わず愉快な気持ちになりますね。この投稿には「三兄弟とかもよくある～」「ちょっと！うちの冷蔵庫勝手に開けないで！」といったリプライがついていました。主婦あるあるな投稿でした。

