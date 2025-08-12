© YouTube / HSN

火を吹くスマートウォッチ！

米国消費者製品安全委員会は先週のプレスリリースで、スマートウォッチ「Altafit af28」のリコールを発表しました。原因はというと、充電器の上でオーバーヒートして、最悪の場合は発火するおそれがあるからだそうです。

どこで販売されていた？

このスマートウォッチは、2025年3月から2025年5月まで、アメリカのテレビショッピング専門局ホーム・ショッピング・ネットワークで、もともと100ドルだったのが50ドル（約7400円）に割引されて販売されていました。

これまでに、溶解、焼損、発火の報告が39件あり、そのうち少なくとも6件の消費者は手にやけどをしたり、物的損害が発生したということです。いずれも原因はスマートウォッチのワイヤレス充電パッドにあるとされています。

製造は中国で、フロリダ州フォートローダーデールのDeale International LLCが米国に輸入していたもの。Altafit af28は、ジュエリーのような見た目でありながら、最新のスマートウォッチ機能を備えた商品としてHSN.comで販売されていました。

米国消費者製品安全委員会の呼びかけ

購入された方はただちにスマートウォッチの充電パッドの電源プラグを抜き、充電をやめてください。無償交換の受け取り方法についてはDeale Internationalにご連絡ください。充電パッドの電源ケーブルを切断し、その写真を altafitrecall@thedeale.com 宛にメールで送付してください。

画面サイズは1.68インチで、付属バンドは宝石付きタイプとメッシュタイプの2種類となっています。YouTubeに投稿されたPR動画によると、「スポーティすぎず、夜の外出にも合う」という多用途性が大きな売りだったようです。

ちゃんとした機能が搭載

ホーム・ショッピング・ネットワークの司会者は、「これはスマートウォッチに求めるすべてをしてくれるモデルです。酸素濃度や睡眠、心拍数の測定はもちろん、ランニングからヨガ、サイクリングまで、さまざまなスポーツモードがそろっていて、すべてを記録できます。さらに、IP67の防水性能を備えていて、電話やテキストメッセージの受信、アプリ通知も可能です。しかもこれはほんの始まりにすぎません」と番組内で説明していました。

機能満載のスマートウォッチにようですが、販売台数はわずか約2,900台だったようです...。