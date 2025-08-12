「信頼できない実体リスト」の関連措置を調整―中国商務部

中国商務部は8月12日、中米ストックホルム経済貿易協議の共同声明で、中国側が「必要な措置を講じ、または維持し、米国向けの非関税対抗措置を一時停止または解除する」と定められた事項についての、「信頼できない（企業その他の組織の）実体リスト」に関連する対応についての報道官と記者との問答をウェブサイトに掲載しました。報道官は、4月4日付公告の関連措置を90日間一時停止することを継続するとともに、4月9日付公告の関連措置を停止すると説明しました。

中国では「信頼できない実体リスト作業メカニズム」が「中華人民共和国反外国制裁法」、「信頼できない実体リストに関する規定」および関連規則に基づいて、2025年4月4日および9日に、米国17の企業や団体を信頼できない実体リストに追加しました。このことで、リストに掲載された企業など実体の中国に関連する輸出入業務と中国国内における新規投資が禁止されました。

中国は、中米経済貿易協議での合意を履行するため、2025年8月12日に、4月4日付公告（信頼できない実体リスト作業メカニズム〔2025〕7号）の関連措置の一時停止を90日間継続し、4月9日付公告（信頼できない実体リスト作業メカニズム〔2025〕8号）の関連措置を停止します。中国企業は「信頼できない実体リストに関する規定」の関連条項に基づき、上記リストに掲載された実体との取引を申請することができ、「信頼できない実体リスト作業メカニズム」は法に基づいて審査を行い、申請が条件を満たしている場合には許可します。（提供/CRI）