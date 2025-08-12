俳優の七海ひろきさんが主演する舞台「サイボーグ009 -13番目の追跡者- 」の「CYBORG 009 THE STAGE 2 SHOWCASE:先行体験製作発表」が行われ、サイボーグ戦士を演じる高橋駿一さん、音波みのりさん、里中将道さん、桜庭大翔さん、酒井敏也さん、川原一馬さん、Toyotakaさんらが登場しました。

【写真を見る】【七海ひろき】舞台「サイボーグ009」第２弾で再びサイボーグ戦士が集結「奇跡の時間を大切にしていきたい」





原作は、石ノ森章太郎氏によるSF漫画「サイボーグ009」。2024年に誕生60周年を記念して初の舞台化がされると、サイボーグ戦士たちが舞台上でブラック・ゴーストとの戦いを繰り広げ、漫画からそのまま飛び出してきたかのような再現度の高さが大きな話題となりました。待望の第二弾では再びサイボーグ戦士のキャストが再集結して、新たな戦いに挑みます。















イベントでは、公演の本編後に行われるスペシャルカーテンコールをイメージした特別なヒーローショーを本番さながらの熱量で披露しました。







009・島村ジョーを演じる七海さんは第2弾の上演に “応援してくださる皆さんのおかげだと心から感謝しています” と感謝。 “前作も熱かったけど、さらに熱い舞台をお届けできるように頑張ります” と意気込みました。









2024年5月の第1弾から約1年半での第2弾の上演。七海さんは、 “前作とほぼ同じメンバーで第2弾ができるのが本当に嬉しい” と笑顔を見せ、 “皆さん大活躍の中でスケジュールを縫って、こんなに早く集まれるのはマジで奇跡。奇跡の時間を大切にしていきたい” と再集結を喜びました。





第2弾で島村ジョーを演じるにあたり、七海さんは “前作では戦いを好まないジョーがみんなを守るために、世界を平和にするために戦っていくぞっていう気持ちの変化があった。その変化を大切に、その先のストーリーを進んでいけるように、どんな心の成長をしていくのかを楽しんでいきたい” と語りました。









また、「稽古でキャストとやりたいこと」について質問されると、七海さんは「花いちもんめでもやる？」とキャストに問いかけながら “楽しい稽古場で、前回はご飯とか行けていないので、美味しいご飯でも食べに行きたい” と明かしました。

【担当：芸能情報ステーション】