ジュラシック・ワールドとCA4LAが夢のコラボ♡限定アイテム登場

恐竜たちがスタイリッシュに帰ってきた！2025年8月8日(金)公開の映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』とのコラボレーションが、人気帽子ブランドCA4LAから登場。劇中のミッションにインスパイアされた全6アイテムは、映画の世界観を日常に取り入れられる洗練デザイン。アウトドアにもデイリーにも活躍する、陸・海・空の恐竜をイメージしたスペシャルなキャップ＆ハットは必見です♪

恐竜の世界をまとえる♡全6アイテム

今回のCA4LA×ジュラシック・ワールドコラボでは、映画の要素を落とし込んだ全6種類の帽子がラインアップ。

JURASSIC WORLD｜CA4LA CAP

価格：12,650円

ゾーラが劇中でかぶるキャップをイメージ。ミリタリーテイストのピグメント加工生地に、恐竜モチーフの裏地やT-レックスのロゴをプラス。

JURASSIC WORLD｜CA4LA HAT

価格：12,650円

海をイメージしたアイコンが刺繍されたデニムのメトロハット。水通し仕上げで自然な風合い。

JURASSIC WORLD｜CA4LA FLIGHT CAP

価格：14,300円

撥水ナイロン素材でスポーティな仕上がり。空をイメージしたアイコン付き。

JURASSIC WORLD｜CA4LA EMBLEM CAP

価格：12,650円

T-レックスの立体ロゴが存在感を放つ、カジュアルで上質なロゴキャップ。

JURASSIC WORLD｜CA4LA KNIT CAP

価格：8,800円

耳付きのミリタリーテイストニットキャップ。柔らかな素材感で普段使いにも◎。

全アイテムにT-レックスのロゴが刻まれたステンレスパーツ付きで、ファン心をくすぐるディテールが満載です。

PEACH JOHN新作にNiki登場♡秋のランジェリーが美しすぎる！

購入特典や限定ショップ展開にも注目！

NOVELTY

コラボレーションアイテムは、2025年8月8日(金)より全国のCA4LA直営店（アウトレットを除く）、公式オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionで発売スタート。

さらに渋谷店では、映画の世界観を体感できるスペシャルジャックイベントも開催中。来店だけでもワクワクが止まりません♡

また、対象店舗でアイテムを購入すると、先着順で『ジュラシック・ワールド／復活の大地』のオリジナルステッカーをプレゼント（※オンライン・一部店舗は対象外、なくなり次第終了）。

この夏、映画とリンクしたファッションをぜひ楽しんでみて♪

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、CA4LAが企画・制作した商品です。

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

映画とリンクする夏の最旬スタイルを楽しもう

この夏、『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の公開に合わせて展開されるCA4LAとの限定コラボレーションは、ファン必見のスペシャルライン。

陸・海・空の恐竜をそれぞれモチーフにしたユニークなアイテムたちは、映画の世界観を日常に溶け込ませてくれます。

機能性と遊び心を兼ね備えたキャップやハットで、あなたもジュラシックの冒険に一歩踏み出してみませんか？