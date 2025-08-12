TOMORROW X TOGETHER「CASETiFY」と初コラボ！ 4thアルバムの星をデザイン
グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」は、8月12日（火）から、韓国の5人組ボーイグループTOMORROW X TOGETHERとコラボレーションした「TOMORROW X TOGETHER｜CASETiFY」コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストアで発売する。
【写真】推し活にぴったり！ コレクション一覧
■実用性とデザイン性を両立したコレクション
今回初コラボで発売される「TOMORROW X TOGETHER｜CASETiFY」は、4th Album『The Star Chapter：TOGETHER』にインスパイアされたデザインをあしらい、楽曲のテーマを視覚的に表現したアイテムがそろうコレクション。
ラインナップには、「スマホケース」や「イヤホンケース」などが展開されるほか、「インパクトケース」、「キーチェーンタグ」、「カードホルダースタンド」がセットになった特別な「TXT TOGETHER スペシャルセット」が登場する。
いずれも、アートワーク全体にTOMORROW X TOGETHERの新しいロゴやアルバムコンセプトに基づくデザインである星のモチーフが散りばめられており、ファンにとって特別な意味を持つ、魅力あふれるアイテムとなっている。
