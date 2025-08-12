新人ボーイズグループ idntt（アイデンティティ）内のユニット unevermetが、1stミニアルバム『unevermet』をリリースした。

idnttは、3つのユニットで構成される24人組。段階的に姿を現すという、これまでのKPOPにないデビュー方式を採用している。第一章は、8人の少年からなるunevermet。続く第2ユニット yesweareでは新たな8人を加え、計16人で新曲を発表。そして第3ユニット itsnotoverは24人全員による“完全体”となる。

また、完全体での活動後には、MODHAUS独自のファン参加型投票システム『Gravity』が始動。ファンは投票を通じて、unevermet、yesweare、itsnotoverのメンバー構成を再編成できるとし、この仕組みは、ファンとアーティストが共にグループを育てていくというMODHAUSならではの哲学を体現している。

また、公式アプリ『COSMO』ではプレデビュー企画『Objekt』をオープンし、デビュー前からファンが物語に参加できる環境を提供している。メンバーたちは「これは時間と共に拡張し、つながっていく成長の物語。より鮮明な自分を見つけるため、そして世界のルールを超えるため、ファンと共に歩んでいきたい」と語っている。

