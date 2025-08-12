King Gnuが、15都市を巡るツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』を2026年2月より開催する。

本情報とあわせて公開されたツアーキービジュアルには都市名が記されており、その数は15都市とKing Gnuツアー史上最多となる。2019年から7年ぶりの開催となる高松と広島に加え、新潟、バンコク、香港では初開催に。日本国内だけでなく、バンコク、香港、台北、上海、ソウルとアジアの各都市での公演も予定されており、バンドとして新たなスケールを感じさせるツアーとなる。詳しい日程や会場等は続報にて発表されるとのことだ。

なおKing Gnuは、9月5日にユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソング「SO BAD」のリリースを控えている。

