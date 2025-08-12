¤¢¤ë±Ç²è¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜ·â¾ðÊó¤òÊç¤ê¤Þ¤¹


¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë

¡¡¥â¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¤È¤Ï¡¢¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÁõ¤Ã¤¿¥Û¥é¡¼¤Î¤³¤È¡£¶áÇ¯¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡ÊÇØ¶Ú/KADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¾Ð¡Ù¡ÊÍü/¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±é½Ð¼êË¡¤À¡£

¡¡¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¤¬¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Î¥Ù¥Þ¡ª¡×Æâ¤Ç¡Ö¥â¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¾®Àâ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºî²È¡¦Íü»á¤¬²òÀâ¤ò´ó¤»¤ë¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¢¤ë±Ç²è¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜ·â¾ðÊó¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡Ê³¤Æ£Ê¸»ú/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¡£¡Ö´Ñ¤ë¤È»à¤Ì±Ç²è¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¼ö¤¤¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤¢¤ë»þ¡¢±Ç²è¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎMOJI¤Ï¡¢»³±ü¤ÎÇÑÂ¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥Ã¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë¡£¡Ö¼ºí©¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤¿±ÇÁü¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤ì¤³¤ß¤Î¤½¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢°ì½Ö¤À¤±ÉÔµ¤Ì£¤Ê¡ÖÇò¤¤ÃË¡×¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤ò¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇò¤¤ÃË¤Ê¤É½Ð¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ä¡Ä¡£ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦MOJI¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂ¾¤Î±Ç²è¤Ë¤âÇò¤¤ÃË¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥Ã¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤¿¤Á¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ËÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤ò¿ë¤²¡¢±½¤Ï°ìµ¤¤Ë³È»¶¡£Æ±¤¸¤¯±Ç²è¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎSUZU¤â¿¿ÁêµæÌÀ¤ËÆ°¤­½Ð¤·¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡¥â¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¤È¤¤¤¦·Á¼°¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃÏ¤ÎÊ¸¡×¤¬¤Ê¤¤¡£Á´ÊÔ¥Ö¥í¥°¤ä¥á¡¼¥ë¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¡¢±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¿·Ê¹µ­»ö¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»È¤¤Êý¤¬¼Â¤Ë¹ª¤ß¤À¡£¥Ö¥í¥°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤äSNS¤ò²ð¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¿¯¿©¤·¤Æ¤¯¤ë¡ÖÇò¤¤ÃË¡×¤Î²ø°Û¡£»þ¤Ë¤ÏÆ¿Ì¾Åê¹Æ¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥Ã¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¸ò¤¨¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¤«¤é¤³¤½µõ¼Â¤Î¶­³¦Àþ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤â·è¤·¤Æ°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤â¤¤¤ÄÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£

¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ê»öÂÖ¤¬µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ã»Ê¸¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥á¡¼¥ë¤¬¹âÉÑÅÙ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤Î¶ÛÇ÷´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Î¿´Çï¿ô¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÁÇÅ¤¹¤ë¼ö¤¤¤Î¿¿Áê¡¢¥é¥¹¥È¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÅ¸³«¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡£

¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÃø¼Ô¤Î³¤Æ£Ê¸»ú»á¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±Ç²è¥Ö¥í¥¬¡¼MOJI¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¡£¤½¤ó¤Ê»Å³Ý¤±¤â¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÏÃ¡©¡×¤È¥¾¥¯¥Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ë¡£¤¼¤Ò¤È¤âËÜ½ñ¤ò±Ç²è²½¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¤µ¤é¤Ëº®Íð¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

Ê¸¡áÌîËÜÍ³µ¯