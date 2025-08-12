◇セ・リーグ 巨人5―0中日（2025年8月12日 東京D）

巨人は中日相手に快勝して連敗を阻止。貯金1とした。

3回、丸と佐々木の連打を足場に敵失で1点先制すると、キャベッジの左翼フェンスを直撃する適時二塁打と岸田の左翼スタンド中段に飛び込む5号2ランで一挙4点先取。

4―0で迎えた7回には再び敵失も絡んでチャンスを広げ、泉口の中前適時打でリードを5点に広げて勝ち切った。

プロ初先発初勝利から中5日での登板となった28歳の2年目左腕・森田は初回に二塁打、犠打、死球、四球で1死満塁のピンチを招いたが、ここでマウンドに来た三塁手・坂本の喝に目を覚まして無失点。

2回から6回までは無安打投球で、結局7回2安打無失点と好投して自身2連勝となるプロ2勝目（1敗）を手にした。プロ通算92勝を挙げている大野は5回7安打4失点（自責0）で今季4敗目（6勝）。2019年にノーヒットノーランも達成している偉大な投手との左腕対決に投げ勝った。

▼森田 初回粘り切れたのが大きかったです。先頭への四球など反省して次につなげたいと思います。