◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―０中日（１２日・東京ドーム）

巨人が中日を破り、貯金を「１」としたた。６日にプロ初勝利を挙げた２年目の森田駿哉投手が７回２安打無失点と好投し、２勝目を挙げた。打線は中日の先発、１５年目の大野雄大投手から３回に岸田行倫捕手の５号２ラン本塁打などで一気に４点を先制し、７回には泉口友汰内野手の適時打で追加点を挙げ快勝した。

森田は初回、先頭のブライト健太外野手に、右翼の前に落ちてはじく間に二塁に進まれ（記録は二塁打）無死二塁。送りバントの後、ボスラー外野手に死球、細川成也外野手も四球で歩かせ１死満塁の大ピンチを迎えたが、チェイビス内野手を遊ゴロ併殺打に仕留め、無失点で切り抜けた。２、３回は３者凡退に抑えた。

打線は１回、丸佳浩外野手が先頭で右前打、送りバントで決め１死二塁、２死からキャベッジ外野手が四球で出塁し一、二塁となったが、岸田は一飛に倒れ無得点。

巨人が３回に４点を先制した。１死から丸が２打席連続ヒットとなる中前打で出塁。佐々木の右前打で丸は三塁に進塁したが、佐々木は一、二塁間に挟まれアウトとなり２死三塁。泉口の二ゴロが失策となり、三塁から丸が生還し１点目。続くキャベッジは左翼フェンス直撃の二塁打を放ち、２点目を挙げた。さらに岸田が打った瞬間に分かる左翼スタンド中段への５号２ラン本塁打を放ち、この回、一気に４点を奪った。

４点の援護をもらった森田は４回を３者凡退。５回は先頭の石伊雄太捕手に四球を与えたが後続を抑え、６回は３者凡退。

森田は７回、先頭の細川を四球で歩かせ、チェイビス内野手は空振り三振に打ち取ったが、石伊に左前打され１死一、二塁となったが。岡林勇希外野手、山本泰寛内野手を連続で空振り三振に打ち取り無失点を続けた。７回の打席で代打を送られ、森田は７回までで降板となった。

巨人が７回に追加点を奪った。中日の３番手、プロ初登板のドラフト２位左腕・吉田聖弥投手から、先頭の代打・増田陸内野手が四球で出塁。１死から佐々木が一塁へバント安打を決め１死一、三塁とすると、泉口が中前適時打を放ち、５点目を挙げた。