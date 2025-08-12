³øËÜ¤µ¤óÄÌÌë¤ËµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤é¡¡J¥ê¡¼¥°Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤â
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Ê¤ÉÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢10Æü¤Ë81ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬12Æü¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤äJ¥ê¡¼¥°¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤é¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¡¡º×ÃÅ¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¦ÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ú¥ì»á¤È¤Î¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤¬¾þ¤é¤ì¡¢±ý»þ¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂº·É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÖÀ¤³¦¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£³øËÜ¤µ¤ó¤ÈGÂçºå¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿±ÊÅç¾¼¹À¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤¢¤ó¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£