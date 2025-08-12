◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-0 中日(12日、東京ドーム)

前日11日に完封負けを喫していた巨人は、中日との2戦目で完封勝利をあげました。プロ2試合目の先発マウンドにあがった森田駿哉投手は7回無失点の好投。スタメンマスクをかぶった岸田行倫選手は2ランHRを放つなど、打でも援護しました。

ここまで防御率0.00と好投を続けている森田投手は初回、1アウト満塁のピンチを招きます。しかし、中日の新助っ人・チェイビス選手をショートへの併殺打に取り、無失点で切り抜けました。すると2回には味方の守備にも助けられ三者凡退。その後も中日打線を打ち取っていきます。

援護したい巨人打線は3回、2アウト3塁の好機を迎えると、泉口友汰選手の打球に相手のエラーが絡み先制します。さらにキャベッジ選手もレフトフェンス直撃のタイムリーで続くと、2アウト2塁のチャンスでは岸田行倫選手に第5号2ランが生まれました。

これで4点リードとした巨人。援護をもらった森田投手はその後も中日打線を封じながら、プロ初となる7回のマウンドへあがります。ここでは、この日2本目となるヒットを浴びるなど1アウト1、2塁のピンチを招くも、2者連続で空振り三振。7回97球を投げ、被安打2、奪三振6、与四死球4、無失点の好投を披露しました。

その後はケラー投手、船迫大雅投手が無失点リレー。中日に完封勝利し、森田投手も2連勝としました。