◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(12日、東京ドーム)

中日のドラフト2位ルーキー・吉田聖弥投手が7回、プロ初のマウンドにあがりました。

中日の先発・大野雄大投手は、巨人・岸田行倫選手の2ランを浴びるなど5回4失点で降板。続く6回のマウンドにあがった2番手・伊藤茉央投手は無失点で抑えます。続いて7回のマウンドにあがったのは吉田投手。これがプロ初登板となりました。この日のスタメンマスクは同じくルーキーの石伊雄太選手。ルーキーコンビのバッテリーとなりました。

先頭で打席に迎えた代打・増田陸選手には、四球で出塁を許します。しかし、第1打席から2打席連続でヒットを放っていた丸佳浩選手には、2球で追い込むと、6球目のチェンジアップでセンターフライに打ち取り、プロ初のアウトを奪いました。

しかし続く佐々木俊輔選手には初球をバントヒットとされ、1アウト1、3塁とピンチを迎えます。ここで打席に迎えたのは泉口友汰選手。2球目のスプリットをとらえられ、センターへのタイムリーを浴びました。それでも続くキャベッジ選手をセカンドへの併殺打に取り3アウト。最少失点で切り抜けました。

西濃運輸から中日に入団した23歳左腕・吉田投手。東京ドームのマウンドでプロの第1歩を踏み出しています。