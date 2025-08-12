なぜか気になる芸人…モグライダー芝大輔の素顔とは？初エッセイ『煙太郎』10月発売、90P超え撮り下ろし写真も収録
お笑いコンビ・モグライダーのツッコミ担当、芝大輔さんが初のエッセイ『煙太郎』を2025年10月16日(木)に発売する。M-1グランプリ2021、2023ファイナリストという実績を持ちながら、これまで文章で自身を語ることがなかった芝さん。22年の芸人人生を振り返り、相方への思いや知られざる私生活まで赤裸々に綴った一冊となっている。
【写真】モグライダー芝大輔、眼鏡姿も「かっこよすぎ」と注目集める
■“気になる存在”モグライダー芝の説明書
「モグライダーの芝って特に何した訳でもないのにちょくちょくテレビで見るな、でも何かちょっと気になるかもなと思った人が一定数いると思います。そんな人たちにとってのモグライダー芝の説明書みたいになれば幸いです」
本人のコメントからも伝わるように、決して派手ではないが確実に存在感を放つ芝さん。THE MANZAI認定漫才師、数々の番組でMCを務める実力派でありながら、どこかつかみどころのない魅力を持つ彼の素顔が、ついに明かされる。
■相方・ともしげへの“熱い思い”も収録
2009年にそれぞれ別のコンビを解散後、モグライダーを結成した芝さんとともしげさん。15年以上コンビを組むなかで培われた絆や、2人の関係性についても触れられている。
さらに、なかなか笑いを取れなかった下積み時代のエピソードやSNSで明かされることのない私生活、愛すべき仲間のこと、そしてこれからの展望まで。初めて文章で見せる“本音”は、きっと芝さんの新たな魅力に気づかせてくれるだろう。
■実は超イケメン！90ページ超の撮り下ろしで見せる別の顔
テレビではリーゼントに眼鏡姿でおなじみの芝さんだが、実は素顔はかなりのイケメン。本書の表紙を飾るのは、煙草を手に物憂げな表情を見せる芝さんの姿。いつもの芸人の顔とは異なる一面を収めた90ページ超の撮り下ろし写真も本書の大きな見どころだ。
撮り下ろし写真を手がけたのは、お笑い芸人であり、カメラマンとしての才能も高く評価されているかが屋・加賀翔さん。実は加賀さんがカメラマンとしてのキャリアをスタートさせたきっかけには、芝さんの存在があったという。「芝さんの魅力が溢れた、これまでにない渾身の写真」と加賀さん自身も太鼓判を押す仕上がりになっている。
■豪華特典付き！トークイベントも開催決定
Amazon、楽天ブックスでの予約購入者には、数量限定で特製オフショットステッカーをプレゼント。本には載せきれなかった貴重な1枚が手に入るチャンス！
さらに2025年10月30日(木)には、HMV&BOOKS SHIBUYAで刊行記念トークイベントを開催。ゲストには撮影を担当した加賀さんも登壇し、今回の撮影秘話などを語る予定。イベント応募者全員にサイン入りスペシャルブックマーク(しおり)がプレゼントされるという太っ腹企画も。
イベントは抽選で70名限定だが、書籍購入者は全員オンライン視聴が可能。応募期間は2025年8月31日(日)23時59分までなので、気になる人は早めにチェックしよう。
日時：2025年10月30日(木)19時〜
場所：HMV&BOOKS SHIBUYA 6階
応募期間：2025年8月12日(火)17時〜8月31日(日)23時59分
当落発表：2025年10月16日(木)21時以降
書籍情報
書名：『煙太郎』
著者：芝大輔(モグライダー)
発売日：2025年10月16日(木)
価格：1980円
発売元：KADOKAWA
仕様：四六判／1C+4C
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】モグライダー芝大輔、眼鏡姿も「かっこよすぎ」と注目集める
「モグライダーの芝って特に何した訳でもないのにちょくちょくテレビで見るな、でも何かちょっと気になるかもなと思った人が一定数いると思います。そんな人たちにとってのモグライダー芝の説明書みたいになれば幸いです」
本人のコメントからも伝わるように、決して派手ではないが確実に存在感を放つ芝さん。THE MANZAI認定漫才師、数々の番組でMCを務める実力派でありながら、どこかつかみどころのない魅力を持つ彼の素顔が、ついに明かされる。
■相方・ともしげへの“熱い思い”も収録
2009年にそれぞれ別のコンビを解散後、モグライダーを結成した芝さんとともしげさん。15年以上コンビを組むなかで培われた絆や、2人の関係性についても触れられている。
さらに、なかなか笑いを取れなかった下積み時代のエピソードやSNSで明かされることのない私生活、愛すべき仲間のこと、そしてこれからの展望まで。初めて文章で見せる“本音”は、きっと芝さんの新たな魅力に気づかせてくれるだろう。
■実は超イケメン！90ページ超の撮り下ろしで見せる別の顔
テレビではリーゼントに眼鏡姿でおなじみの芝さんだが、実は素顔はかなりのイケメン。本書の表紙を飾るのは、煙草を手に物憂げな表情を見せる芝さんの姿。いつもの芸人の顔とは異なる一面を収めた90ページ超の撮り下ろし写真も本書の大きな見どころだ。
撮り下ろし写真を手がけたのは、お笑い芸人であり、カメラマンとしての才能も高く評価されているかが屋・加賀翔さん。実は加賀さんがカメラマンとしてのキャリアをスタートさせたきっかけには、芝さんの存在があったという。「芝さんの魅力が溢れた、これまでにない渾身の写真」と加賀さん自身も太鼓判を押す仕上がりになっている。
■豪華特典付き！トークイベントも開催決定
Amazon、楽天ブックスでの予約購入者には、数量限定で特製オフショットステッカーをプレゼント。本には載せきれなかった貴重な1枚が手に入るチャンス！
さらに2025年10月30日(木)には、HMV&BOOKS SHIBUYAで刊行記念トークイベントを開催。ゲストには撮影を担当した加賀さんも登壇し、今回の撮影秘話などを語る予定。イベント応募者全員にサイン入りスペシャルブックマーク(しおり)がプレゼントされるという太っ腹企画も。
イベントは抽選で70名限定だが、書籍購入者は全員オンライン視聴が可能。応募期間は2025年8月31日(日)23時59分までなので、気になる人は早めにチェックしよう。
日時：2025年10月30日(木)19時〜
場所：HMV&BOOKS SHIBUYA 6階
応募期間：2025年8月12日(火)17時〜8月31日(日)23時59分
当落発表：2025年10月16日(木)21時以降
書籍情報
書名：『煙太郎』
著者：芝大輔(モグライダー)
発売日：2025年10月16日(木)
価格：1980円
発売元：KADOKAWA
仕様：四六判／1C+4C
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。