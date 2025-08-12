かわいさ満点の「かまくらかき氷」に新味登場！抹茶あずき・チョコミントが加わり、夏の涼体験がさらに進化
株式会社イートアンドインターナショナルは、「北海道めんこい くまちゃん温泉 渋谷本館」で人気のスイーツ「かまくらかき氷」の新バージョンとして、「抹茶あずき」(1680円)と「チョコミント」(1680円)の2種の販売を開始。
【写真】9種類のシロップから選べる「かまくらかき氷」(1280円)
■「見てかわいい、食べておいしい」メニュー
「北海道めんこい くまちゃん温泉」は、ひとり鍋専門店として2021年に渋谷区の宮益坂に出店。食物繊維とコラーゲンで固めたくまちゃんが、まるで温泉に浸かっているかのような姿を表現した「こぐま温泉」がSNSで話題を呼び、再生回数は800万回を突破。予約は常に1カ月待ちとなるほどの人気を博した。2024年10月には渋谷センター街へと移転し、渋谷の新たなランドマークとして国内外から多く人が訪れている。
同店はひとり鍋に加え、見た目も味も楽しめるフォトジェニックなスイーツや料理のバリエーションを広げ、「見てかわいい、食べておいしい」をテーマに、エンターテインメント性の高い食体験を提供している。
今回新たに登場した「かまくらかき氷」は、氷型LEDライトでほんのりと照らされた“かまくら”の中に、白あんで作られた水ようかんのくまちゃんが入っており、その愛らしさが話題を集めている。かき氷の下にはあんみつ、かき氷にはミルクシロップをたっぷりとかけ、9種類のシロップから好みに応じて選ぶことができる。
新バージョン、「抹茶あずき」には本格的なほろ苦さが味わえる抹茶シロップと特製抹茶クリームが添えられ、チョコレートでできたくまちゃんが登場。「チョコミント」には、ミントとチョコレートの清涼感あふれるシロップと、チョコ味のくまちゃんがセットとなり、夏の暑さを吹き飛ばす爽快な味わいに仕上がっている。
「かまくらかき氷」(1280円)
シロップは、メロン、ストロベリー、みかん、練乳ミルク、ピーチ、パイナップル、ブルーハワイ、黒みつきな粉、ぶどうの9種から選択可能。
また、人気商品の「くまちゃんかき氷」(2980円)もバージョンアップ。フルーツで彩られたドレスにはエディブルフラワーをあしらい、“追いシロップ”と“追いミルク”でよりいっそう濃厚な味を堪能できる。
■新たに「チーズフォンで湯」と「手まり寿司」も仲間入り！
さらに、夏場の鍋以外のメニューとして、新たに「チーズフォンで湯」(2980円)と「手まり寿司」(2880円〜／2580円〜)も加わった。チーズフォンデュは、熟成チーズ専門店の店主が監修。トリュフの香りが広がる「トリュフの湯」と、海老の旨みを凝縮した「濃厚海老チーズ」の2種類を用意。くまちゃんが温泉に入るユーモラスな演出も楽しめる。
手まり寿司は、サーモン、マグロ、エビ、ウナギ、ホタテなど全12種。くまちゃんの世界の花畑をテーマに彩られ、魚や肉を使用しないセット、野菜やフルーツだけで構成されたセットもあり、多様な食の嗜好に対応する。
見て癒やされ、食べて感動。SNS映え間違いなしのフォトジェニックスイーツとともに、夏の渋谷で特別なひとときを過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
