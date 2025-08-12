ヒコロヒー「その一面がすごく嫌い」48歳人気芸人の“裏の顔”を暴露

8月11日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、安田大サーカスのクロちゃんをフィーチャーしたクイズ企画が行われた。

数々のクズエピソードで知られるクロちゃんだが、きっといいところもあるはず…。そこで今回は、クロちゃんの知られざる魅力を発掘するため、彼に関するクイズ問題が出題された。

『クロナダル』で共演中のナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、事務所の後輩・ヒコロヒー、そして上田晋也が解答者として参加し、今一番クロちゃんのことをよく知る福留光帆が正解発表役を務めた。

番組冒頭、福留は「年齢と体型と見た目が本当に違う人であれば、マジで好きになってる」とクロちゃんについてコメント。ナダルから「それはもう別人だから！」とツッコまれつつも、「それくらい中身がすごい大好き」と愛をアピールする。

一方のヒコロヒーは、「ちょっとだけ頭が切れるみたいなところをちょこちょこ見せてくるんですけど、私はその一面がすごく嫌い」とバッサリ。

「お笑い論とか、芸能界やテレビでの立ち回りとかを、たまにお酒が進むと説いてくれるんですよ」と、苦手な理由を語った。

すると、福留も「めちゃくちゃやってくれます」と同意。「番組見てくれるんで、『立ち回りが良かった』とか。私以外にも『この人の立ち回りが良くない』とかっていうのも結構…」と、クロちゃんの意外な一面を明かした。

その“ダメ出し”の対象について福留が「四千頭身の都築（拓紀）さん」と暴露すると、クロちゃんは「言うなよ！」と大慌て。

さらに「『アイツはダメだ』とか『俺は元々アイツが嫌いだった』とか。嫌いになったエピソードとかもいっぱい教えてくれる」と福留が明かすと、スタジオは爆笑に包まれた。

クロちゃんは必死に弁明しようとしたが、口をついて出たのは「一時期“三千頭身”で…」というまさかの言い間違い。これには進行役の有田から「もういいです」と呆れられていた。