双子妊娠中の中川翔子、大きなお腹で産休入りを報告 仕事に感謝「復帰してまた働けることを夢みて」
双子の男児を妊娠中のタレント・中川翔子が12日、自身のインスタグラムを更新し、産休入りを報告した。
【写真】双子妊娠中の中川翔子、大きなお腹で産休入りを報告
大きくなったお腹に手を添える最新ショットとともに「いよいよ本当に外に出るお仕事今日がラスト産休thank you！ギリギリまでやらせていただき感謝」「そしてここまでなんとか無事に来られて良かった」とつづった。
「改めてお仕事が大好きだなぁ」と感謝し、「ご恩返しのためにも復帰してまた働けることを夢みていよいよ本当に無事に双子が産まれて守れるように気持ちを全集中デイズ！です」と心境。花束を手にした写真なども掲載した。
また「妊娠中のマイナートラブル教えてください！人それぞれで全然違いますよね」とも呼びかけた。
ファンから「体を労って、お過ごしくださいね」「産休ゆっくりしてね！」「しょこたんの安産を祈っております」など、多数の声が届いている。
【写真】双子妊娠中の中川翔子、大きなお腹で産休入りを報告
大きくなったお腹に手を添える最新ショットとともに「いよいよ本当に外に出るお仕事今日がラスト産休thank you！ギリギリまでやらせていただき感謝」「そしてここまでなんとか無事に来られて良かった」とつづった。
「改めてお仕事が大好きだなぁ」と感謝し、「ご恩返しのためにも復帰してまた働けることを夢みていよいよ本当に無事に双子が産まれて守れるように気持ちを全集中デイズ！です」と心境。花束を手にした写真なども掲載した。
また「妊娠中のマイナートラブル教えてください！人それぞれで全然違いますよね」とも呼びかけた。
ファンから「体を労って、お過ごしくださいね」「産休ゆっくりしてね！」「しょこたんの安産を祈っております」など、多数の声が届いている。