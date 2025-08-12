なかやまきんに君、元スタッフの逮捕報道受けコメント「大変ショックを受けております」会社から800万円を詐取か
【モデルプレス＝2025/08/12】お笑いタレント・なかやまきんに君のマネジメント会社「株式会社333」の公式サイトが12日に更新。元スタッフの男が同会社の資金を騙し取った疑いで逮捕されたとの報道を受け、コメントを発表した。
公式サイトでは「このたび、一部報道にありました弊社元スタッフの逮捕について御報告申し上げます」と切り出し「本件につき、弊社は警察に対して2024年6月に弊社を被害者とする被害届を提出し、これが受理されるに至っておりました」と報告。「これより刑事裁判の手続が開始する関係もあり、詳細についてはコメントを控えさせていただきますことをご了承ください」とした。
続けて「関係者の皆様、応援して下さっている皆様に御心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「なかやま本人は今後も変わらず仕事に邁進する所存です」と説明した。
また、きんに君も本件についてコメントを寄せ、「このたびは私事で皆様に御心配をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪し、「信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けております」と率直な心境を告白。警察関係者の捜査にも協力していくとし、「お仕事につきましても、今までと変わらず全力で取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます」と結んでいる。
一部報道によると、元スタッフの男はきんに君の会社から800万円を騙し取った疑いで逮捕されたという。（modelpress編集部）
このたび、一部報道にありました弊社元スタッフの逮捕について御報告申し上げます。
本件につき、弊社は警察に対して2024年6月に弊社を被害者とする被害届を提出し、これが受理されるに至っておりました。逮捕の連絡を受け、警察関係者の皆様には深く感謝しております。
これより刑事裁判の手続が開始する関係もあり、詳細についてはコメントを控えさせていただきますことをご了承ください。
関係者の皆様、応援して下さっている皆様に御心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。なかやま本人は今後も変わらず仕事に邁進する所存です。
何卒宜しくお願い申し上げます。
＜なかやまきんに君コメント＞
このたびは私事で皆様に御心配をおかけし、誠に申し訳ございません。信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けております。
今後も警察関係者の皆様の捜査などに協力していく所存です。お仕事につきましても、今までと変わらず全力で取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
2025年8月12日
株式会社333
