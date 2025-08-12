プロ野球のファームは12日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて6試合が行われた。

巨人は楽天戦（ジャイアンツタウン）に5―3。先発・高橋が5回1安打1失点で3勝目（6敗）を挙げた。

ヘルナンデスが3回の先制1号2ランなど2安打、オコエが7回の2号3ランなど2安打。山瀬が3安打。楽天先発・早川は8回108球を投げて9安打5失点で1敗目（1勝）。伊藤が4回の1号ソロなど2安打をマーク。

西武はオイシックス戦（カーミニークフィールド）に5―1。先発の育成選手・井上は2回1安打2奪三振無失点で、2番手の育成選手・大曲が2回2安打無失点で1勝目。古川が2安打2打点、松原が2安打1打点。オイシックス先発・安城は4回7安打5失点（自責3）で7敗目（5勝）。浅井、中沢、岸川が2安打を放った。

ヤクルトはロッテ戦（戸田）に4―1。先発・山野が5回1安打1失点で2勝目。石山が1回1安打無失点で1セーブ目を挙げた。育成選手の高野が2安打1打点。西川、鈴木叶、育成選手の沢野が2安打。ロッテ先発・石川歩は3回3安打1失点で、3番手・岩下が1回2安打1奪三振2失点（自責1）で2敗目（2勝）。打線は3安打に終わった。