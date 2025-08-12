　本日の日経平均株価は、先物主導のインデックス買いが優勢となり、前週末比897円高の4万2718円と大幅に5日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は118社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、東洋建へのＴＯＢや4～6月期業績好調が評価された大成建設 <1801> [東証Ｐ]、25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正した横浜ゴム <5101> [東証Ｐ]、第1四半期営業益21％増で受注残高24％増で着地した木村工機 <6231> [東証Ｓ]、4～6月営業益が約9割増で過去最高水準となったヨネックス <7906> [東証Ｓ]など。そのほか、きんでん <1944> [東証Ｐ]、日本瓦斯 <8174> [東証Ｐ]の2社は8日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1717> 明豊ファシリ　東Ｓ　サービス業
<1718> 美樹工業　　　東Ｓ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業

<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1959> 九電工　　　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業
<2124> ジェイエイシ　東Ｐ　サービス業
<2585> Ｌドリンク　　東Ｐ　食料品
<2700> 木徳神糧　　　東Ｓ　卸売業
<2726> パルＨＤ　　　東Ｐ　小売業

<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3143> オーウイル　　東Ｓ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3300> アンビＤＸ　　東Ｇ　不動産業
<3387> クリレスＨＤ　東Ｐ　小売業
<3399> 山岡家　　　　東Ｓ　小売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業

<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3763> プロシップ　　東Ｐ　情報・通信業
<3847> パ・システム　東Ｓ　情報・通信業
<3954> 昭和パックス　東Ｓ　パルプ・紙
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4377> ワンキャリア　東Ｇ　情報・通信業
<4464> ソフト９９　　東Ｓ　化学

<4551> 鳥居薬　　　　東Ｐ　医薬品
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4681> リゾートトラ　東Ｐ　サービス業
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<4914> 高砂香　　　　東Ｐ　化学
<4979> ＯＡＴアグリ　東Ｓ　化学
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5132> プラスゼロ　　東Ｇ　情報・通信業
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品

<5273> 三谷セキ　　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5285> ヤマックス　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<5930> 文化シヤタ　　東Ｐ　金属製品
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6061> ユニバー園芸　東Ｓ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械

<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6417> ＳＡＮＫＹＯ　東Ｐ　機械
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6540> 船場　　　　　東Ｓ　サービス業
<6637> 寺崎電気　　　東Ｓ　電気機器

<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7059> コプロＨＤ　　東Ｐ　サービス業
<7115> Ａパーチェス　東Ｓ　卸売業
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7292> 村上開明　　　東Ｓ　輸送用機器

<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7466> ＳＰＫ　　　　東Ｐ　卸売業
<7532> パンパシＨＤ　東Ｐ　小売業
<7611> ハイデ日高　　東Ｐ　小売業
<7832> バンナムＨＤ　東Ｐ　その他製品
<7888> 三光合成　　　東Ｐ　化学
<7906> ヨネックス　　東Ｓ　その他製品
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業

<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8056> ビプロジー　　東Ｐ　情報・通信業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8066> 三谷商　　　　東Ｓ　卸売業
<8131> ミツウロコＧ　東Ｓ　卸売業
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8174> 日ガス　　　　東Ｐ　小売業
<8227> しまむら　　　東Ｐ　小売業

<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8923> トーセイ　　　東Ｐ　不動産業
<9025> 鴻池運輸　　　東Ｐ　陸運業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9145> ビイングＨＤ　東Ｓ　陸運業
<9302> 三井倉ＨＤ　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9434> ＳＢ　　　　　東Ｐ　情報・通信業

<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9564> ＦＣＥ　　　　東Ｓ　サービス業
<9621> 建設技研　　　東Ｐ　サービス業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9932> 杉本商　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9936> 王将フード　　東Ｐ　小売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース