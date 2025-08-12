本日の【上場来高値更新】 大成建、浜ゴムなど118銘柄
本日の日経平均株価は、先物主導のインデックス買いが優勢となり、前週末比897円高の4万2718円と大幅に5日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は118社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、東洋建へのＴＯＢや4～6月期業績好調が評価された大成建設 <1801> [東証Ｐ]、25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正した横浜ゴム <5101> [東証Ｐ]、第1四半期営業益21％増で受注残高24％増で着地した木村工機 <6231> [東証Ｓ]、4～6月営業益が約9割増で過去最高水準となったヨネックス <7906> [東証Ｓ]など。そのほか、きんでん <1944> [東証Ｐ]、日本瓦斯 <8174> [東証Ｐ]の2社は8日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ サービス業
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1959> 九電工 東Ｐ 建設業
<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業
<2124> ジェイエイシ 東Ｐ サービス業
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ 食料品
<2700> 木徳神糧 東Ｓ 卸売業
<2726> パルＨＤ 東Ｐ 小売業
<2734> サーラ 東Ｐ 小売業
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<3143> オーウイル 東Ｓ 卸売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3300> アンビＤＸ 東Ｇ 不動産業
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ 小売業
<3399> 山岡家 東Ｓ 小売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業
<3763> プロシップ 東Ｐ 情報・通信業
<3847> パ・システム 東Ｓ 情報・通信業
<3954> 昭和パックス 東Ｓ パルプ・紙
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4377> ワンキャリア 東Ｇ 情報・通信業
<4464> ソフト９９ 東Ｓ 化学
<4551> 鳥居薬 東Ｐ 医薬品
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4681> リゾートトラ 東Ｐ サービス業
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<4914> 高砂香 東Ｐ 化学
<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ 化学
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5132> プラスゼロ 東Ｇ 情報・通信業
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5273> 三谷セキ 東Ｓ ガラス土石製品
<5285> ヤマックス 東Ｓ ガラス土石製品
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ 証券商品先物
<5930> 文化シヤタ 東Ｐ 金属製品
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6061> ユニバー園芸 東Ｓ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6231> 木村工機 東Ｓ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6417> ＳＡＮＫＹＯ 東Ｐ 機械
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6540> 船場 東Ｓ サービス業
<6637> 寺崎電気 東Ｓ 電気機器
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6988> 日東電 東Ｐ 化学
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7059> コプロＨＤ 東Ｐ サービス業
<7115> Ａパーチェス 東Ｓ 卸売業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7292> 村上開明 東Ｓ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7466> ＳＰＫ 東Ｐ 卸売業
<7532> パンパシＨＤ 東Ｐ 小売業
<7611> ハイデ日高 東Ｐ 小売業
<7832> バンナムＨＤ 東Ｐ その他製品
<7888> 三光合成 東Ｐ 化学
<7906> ヨネックス 東Ｓ その他製品
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<8056> ビプロジー 東Ｐ 情報・通信業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8066> 三谷商 東Ｓ 卸売業
<8131> ミツウロコＧ 東Ｓ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業
<8227> しまむら 東Ｐ 小売業
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8923> トーセイ 東Ｐ 不動産業
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ 陸運業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9145> ビイングＨＤ 東Ｓ 陸運業
<9302> 三井倉ＨＤ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9434> ＳＢ 東Ｐ 情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9564> ＦＣＥ 東Ｓ サービス業
<9621> 建設技研 東Ｐ サービス業
<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業
<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9936> 王将フード 東Ｐ 小売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース