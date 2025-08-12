Æü»º¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¥ß¥É¥ë¥»¥À¥ó¡×¸ø³«¡ª Àº×û´é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª 1.5L¡ßPHEVÅëºÜ¡ÖN6¡× Ãæ¹ñ¤ËÅêÆþ¡¢ÆÃÄ§¤Ï¡©
Æü»º¿··¿¥»¥À¥ó¡ÖN6¡×ÅÐ¾ì¤« ¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡Æü»º¤¬¿·¤¿¤Ê¥»¥À¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿··¿¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡¢²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Æü»º¤ÏÂçÉý¤ÊÀÖ»ú¤Ë¤è¤ë¹©¾ìÊÄº¿¤ä¿Í°÷ºï¸º¤Ê¤É¡¢°Å¤¤ÏÃÂê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿·Ð±ÄºÆ·ú·×²è¡ÖRe¡§Nissan¡×¤Ç¤Ï¿Í°÷¤ä¸ÇÄêÈñ¡¢ÊÑÆ°Èñ¤Îºï¸º¤È¤¤¤Ã¤¿È´ËÜÅª¤Ê·Ð±Ä¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê³«È¯ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¼«Æ°¼Ö»ö¶È¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Î¹õ»ú²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆü»º¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÃæ¹ñ»ö¶È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¹¥Ä´¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.6%¸º¤Î27.95ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç2025Ç¯6·îÃ±ÂÎ¤Ï5.38ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·¤ÆÁ°Ç¯Æ±·îÈæ1.9%Áý¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä¤Î¸þ¾å¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñÀìÇäBEV¡ÖN7¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü»º N7¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ãÅÅÆ°¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¡£Á´Ä¹4930 mm x Á´Éý1895 mm x Á´¹â1484~1487 mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬2915 mm¤È³¤³°»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥À¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¡×¤è¤ê¤â¾¯¤·Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢³«È¯¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¹çÊÛ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖÅìÉ÷µ¥¼Ö¡×¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìµ¤¤ËÄêÃå¤·¤¿¥¯¡¼¥ÚÉ÷¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÀè¿ÊÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡N7¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÍ½Ìó³«»Ï¤·¤¿ºÝ¡¢³«»Ï¿ô»þ´Ö¤Ç1Ëü·ïÄ¶¡¢2025Ç¯6·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÎß·×¤Ç2Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤äÀè¿ÊÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÉ¬¿ÜÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä11.99-14.99Ëü¸µ¡ÊÌó246.5-308.1Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë°Â²Á¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ÇÅêÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡N7¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÈ¯Çä°ÊÍè6000ÂæÁ°¸å¤òÈÎÇä¤·¤ÆËè·îµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡¢2025Ç¯7·î¤Ï6455Âæ¤òÇä¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æü»º¤¬¼¡¤ËÃæ¹ñ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥»¥À¥ó¡ÖN6¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤Û¤ÜN7¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇºÇÂç¤ÎÁê°ãÅÀ¤ÏN7¤¬½ãÅÅÆ°¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢N6¤Ç¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊPHEV¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏN7¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¯¡¼¥ÚÉ÷¥»¥À¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤ò¥À¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥ëÉ÷¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ÏÅô²ÐÎà¤Î·Á¾õ¤¬Â¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º¸±¦°ìÂÎ·¿¤Î¥Ç¥¤¥é¥¤¥È²¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢N7¤Ç¤Ï³°Â¦¤Ë¶þÀÞ¤·¤¿°Õ¾¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢N6¤Ç¤ÏÆâÂ¦¤Ë¶þÀÞ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢N7¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¨¥Ý¥Ã¥¯ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼Éô¤Î¥°¥ê¥ë¥á¥Ã¥·¥å¤â¼ÐÀþ·Á¾õ¤«¤é¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤ÏN7Æ±ÍÍ¤Ë¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤¬¥À¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥ëÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢²¼¤Ø¤ª¤í¤¹½èÍý¤Ï¤è¤ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥³¡¼¥À¡¦¥È¥í¥ó¥«¡Ë·Á¾õ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆóÃÊ¹½¤¨¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2025Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿3ÂåÌÜ¥ê¡¼¥Õ¤È»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡N7¤Ç¤ÏÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇN6¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ë¡¼¥Õ¤Ë¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ÅÍÍ¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢N7¤Î¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¾åÉô¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¸åÊýÍÑ¥«¥á¥é¤ÎÆÍµ¯¤¬N6¤Ç¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡N6¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4831 mm x Á´Éý1885 mm x Á´¹â1491 mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬2815 mm¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿ôÃÍ¤ÏN7¤è¤ê¤âÁ´Ä¹¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬¤É¤Á¤é¤â100 mmÁ°¸å¡¢Á´Éý¤¬10 mmÃ»¤¯¡¢N7¤È¤ÏÊÌ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡N7¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤è¤êPHEV¥â¥Ç¥ë¤ÎÅêÆþ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÌ¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤¹¤ëPHEV¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÅìÉ÷µ¥¼Ö¤È¤Î¹çÊÛ¡ÖÅìÉ÷Æü»º¡ÊÅìÉ÷µ¥¼ÖÍ¸Â¸ø»Ê¡Ë¡×¤¬À¸»º¤¹¤ë½ÐÎÏ75 kW¡Ê100 hp¡Ë¤ÎNR15·¿1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó·ÁÂÖ¤ÏÄ¾Îó4µ¤Åû¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖNR15¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÏÆü»º¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÌ¿Ì¾µ¬Â§¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡N6ÍÑ¤Ë¿·¤¿¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅìÉ÷µ¥¼Ö¤Ê¤É¤«¤é¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ÆÌ¾Á°¤À¤±ÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÍÆÎÌ21.1 kWh¤Î¤â¤Î¤òÅëºÜ¡¢ÅìÉ÷Æü»º¤ÏÆ±¥¯¥é¥¹¤Î¥»¥À¥ó¤ÇºÇÂç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ãÅÅÆ°¤Ç150 km¡ÊCLTC¥â¡¼¥É¡ËÁ°¸å¤òÁö¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢PHEV¤Ê¤¬¤é¤âÆü¾ïÅª¤Ë¤Ï¤Û¤ÜBEV¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤â²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏN7¤Î²¼°Ì¥°¥ì¡¼¥É¡Ê214 hp¡Ë¤è¤ê¤â¼ã´³ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿½ÐÎÏ155 kW¡Ê201 hp¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü»º N6¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡N6¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤äÁõÈ÷¤«¤é¤·¤Æ¡¢N7¤è¤ê¤â°Â¤¤PHEV¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏBYD¤¬9.98Ëü¸µ¡ÊÌó205.1Ëü±ß¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¿ÁL¡×¤¢¤¿¤ê¤È¸«¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Á³ÊÀßÄê¤â¤«¤Ê¤êÄ©ÀïÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£