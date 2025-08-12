¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛMVP¤ÏµÈÌîËÌ¿Í¡ª¡ØCL 5th Anniversary ～Thank you FESTIVAL～¡Ù¤¬ÂçÀ¹¶·¤ÇËë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£THE RAMPAGE¤äFANTASTICS¤Ê¤ÉÁíÀª69Ì¾¤ÎLDH¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¡ª
¥ªー¥×¥ó5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿LDH¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹CL¤¬¡¢º£Ç¯¤Î8·î¤ò1¥õ·î´Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë¡ÖCL SPECIAL MONTH¡×¤È¤·¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍ´ÑµÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£8·î9Æü¤ÏTHE RAMPAGE¡ßFANTASTICS¤Ë¤è¤ë¡Ø¥é¥ó¥Õ¥¡¥óQUEST DX ～1Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤è¡ª¡ª～¡Ù¡¢8·î10Æü¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤Î·ã¥ì¥¢º®¹ç¥Áー¥à¤¬¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡ØCL 5th Anniversary ～Thank you FESTIVAL～¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
10Æü¤Ï¡¢µÌ¥±¥ó¥Á¡¢EXILE NESMITH¡¢EXILE SHOKICHI¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¡¢THE RAMPAGE¡¢FANTASTICS¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢PSYCHIC FEVER¡¢LIL LEAGUE¡¢KID PHENOMENON¡¢THE JET BOY BANGERZ¡¢WOLF HOWL HARMONY¤ÈÁíÀª69Ì¾¤ÎLDH¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Áー¥àBLUE¡¢¥Áー¥àGREEN¡¢¥Áー¥àYELLOW¡¢¥Áー¥àPINK¤Î4¤Ä¤Î¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¡£
º£²ó¤Ï²áµî¤ËCL¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿´ë²è¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¥Ù¥¹¥È5¡×¤ò·èÄê¡£ÆâÍÆ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢1Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢³Æ¥Áー¥à¤ÇÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÈËÜ·Ý¿Í¤â10¿Í»²Àï¡£½ª»Ï¾Ð¤¤¤È´¿À¼¤¬Àä¤¨¤º¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î3»þ´ÖÈ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³Æ¥Áー¥à¤òÂåÉ½¤·¤ÆTAKI¡¢·õ¡¢ÀîÂ¼°íÇÏ¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ºÇ½é¤Î¼ïÌÜ¡Ö¥Ýー¥¸¥ó¥°¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£MC¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤ªÂê¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç¼Â»Ü¡£¡Ö¥»¥¯¥·ー¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ÈµÈÌîËÌ¿Í¤ÏÂçÃÀ¤Ê¥Ýー¥º¤ò·è¤á¡¢Âç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ö¥¥â¤¤¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµÈÌî¤¬ºÝ¤É¤¤¥Ýー¥º¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¿¼ËÙÌ¤Íè¤¬1°Ì¡¢¾®ÇÈÄÅ»Ö¤¬2°Ì¤Ç3°Ì¤ÏµÈÌî¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ö¥º¥ë¤·¤Æ¤¿!?¡×¤ÈMC¤Î¿Ø¤Î»ØÅ¦¤Ç¥ëー¥ë°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¡£µÈÌî¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·«¤ê¾å¤²Êý¼°¤Ç3°Ì¤¬·õ¡¢4°Ì¤¬SHOW¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
µÈÌî¤ÏÈ³¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±ºÀîæÆÊ¿¤È·ã¶ì¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î¼ïÌÜ¤Ï±ß¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÜ±£¤·¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÁ´ÎÏ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢±ß¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤º¤Ë¤¤¤«¤Ë¤½¤Î¾ì¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö¥µー¥¯¥ëÌÜ±£¤·¥À¥ó¥¹ÂÐ·è¡ª¡×¡£
1²óÀï¤ÏÎ¶¡¢»³ËÜ¾´¸ã¡¢¸åÆ£ÂóËá¡¢´äÃ«æÆ¸ã¤ÎTHE RAMPAGEÂÐ·è¤Ç¤ªÂê¤Î¶Ê¤Ï¡Ö16BOOSTERZ¡×¡£Î¶¤Ï³«»ÏÁ°¤«¤é±ß¤Î³°¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂç¤¤¯°ìÊâÁ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±ß¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¤¤ê¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
2²óÀïÌÜ¤ÏÀ¤³¦¡¢ËÙ²Æ´î¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢ß·ËÜ²Æµ±¤ÎFANTASTICSÂÐ·è¤Ç¤ªÂê¤Î¶Ê¤Ï¡ÖDrive Me Crazy¡×¡£Åö½é¤Ï¥µ¥Ó¤Î¤ß¤òÍÙ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥ó¥³ー¥é¥¹¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÙ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç±ß¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤º¤ËÍÙ¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¿¶¤êÉÕ¤±¤·¤¿À¤³¦¤ÏÂç¤¤¯Ã¦Àþ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
3¤ÄÌÜ¤Î¼ïÌÜ¤ÏµÈËÜ·Ý¿Í»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¤Î¡Ö¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤ÇÌá¤ì¤Þ10¡ª¼Ú¤êÊª¶¥Áè¡ª¡×¡£³Æ¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¡¢µÒÀÊ¤Ë¤ªÂê¤ÎÊª¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¼«¿È¤â»°¤Ä»Ò¤ÎÆ£¸¶¼ù¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ò¡¢»³ÅÄ¹¸Âç¤Ï¡Ö¿Æ»Ò»°Âå¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤òµÒÀÊ¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶¥µ»¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿É×¾¾·ò²ð¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹5¸Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡¦¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤Î´é¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÉÁ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¼º³Ê¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¤ªÂê¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Áー¥àBLUE¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¥Áー¥àGREEN¡¢3°Ì¥Áー¥àYELLOW¡¢4°Ì¥Áー¥àPINK¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4¤ÄÌÜ¤Î¼ïÌÜ¤Ï8¤Ä¤Î¾ã³²Êª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥¿¥¹¥¤ò¼¡¤Î¿Í¤Ë·Ò¤°¡Ö8¼ï¾ã³²Êª¥ê¥ìー¡×¡£¡ÖÏÓÎ©¤Æ30²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈºÇ¶¯¥¹¥Ýー¥ÄÃË»Ò¡É»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤¬¥È¥Ã¥×¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤âÀÜÀï¡£
¡Ö¤ªÉ±ÍÍÊú¥Ã¥·¥å¡×¤Ç¤ÏRYOJI¤¬FUJIWARA¤Î¸¶À¾¹§¹¬¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤·¡¢¶ìÀï¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¡£
¡Ö·ãÁö¡ª¥¨¥³¥Ý¥Ëー¡×¤Ç¤ÏÀîÂ¼¡¢È¬ÌÚ¡¢º´Æ£½ÔÇµ²ð¡¢HINATA¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÅþÃå¤·¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥é¥±¥Ã¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï3¿Í°ìÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Áー¥à¥×¥ìー¤òÈ¯´ø¡£
¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ð¥Ã¥È»°ÎØ¼Ö¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤á¤Ê¤¤»²²Ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤â¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñー¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾ËÜ¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö³Ñ´¢¤êÄÌ¤êÈ´¤±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢±ºÀî¡¢È¾ÅÄÎ¶¿Ã¡¢EXILE NESMITH¡¢LIKIYA¤¬³Ñ´¢¤ê¤Î¥«¥Ä¥é¤òÁõÃå¤·¤Æ»²Àï¡£¡Ö¤ª¿¬de¥¹¥¤¥«³ä¤ê¡×¤Ç¤Ï±óÆ£Íã¶õ¤ÈNOSUKE¤¬1°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö½Å¤ÍÃå¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
³Æ¥Áー¥à¤Î¡ÈÃå¤ë¿Í¡É¤ÏÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢¾¾°æÍø¼ù¡¢À¥¸ýóÕÌï¡¢µÈÌî¡£¥Áー¥àPINK¤¬ÂçµÕÅ¾¤Ç£±°ÌÄÌ²á¤·¤¿¤È»×¤¨¤¿¤¬¡¢Ä©Àï¥á¥ó¥Ðー°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¥ëー¥ë°ãÈ¿¤Ç4°Ì¤ËÅ¾Íî¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡Ö8¼ï¾ã³²Êª¥ê¥ìー¡×¤Î½ç°Ì¤Ï1°Ì¥Áー¥àBLUE¡¢2°Ì¥Áー¥àYELLOW¡¢3°Ì¥Áー¥àGREEN¡¢4°Ì¥Áー¥àPINK¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
5¤ÄÌÜ¤Î¼ïÌÜ¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤É¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅö¤Æ¤ë¡ÖÃå¤°¤ë¤ß¥¸¥§¥¹¥Á¥ãーÂÐ·è¡ª¡×¡£³Æ¥Áー¥à¤Î²óÅú¼Ô¤Ï1²ó¤À¤±¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ±è¤Ã¤¿Æ°¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥µ¥ë¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥«¥¨¥ë¡¢¥¯¥Þ¡¢¥Ñ¥ó¥À¡¢¥¤¥Ì¡¢¥È¥é¡¢¥¦¥µ¥®¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤Ï³Æ¥Áー¥à¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±è¤Ã¤¿Æ°¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢¥¯¥Þ¤À¤±´ñÌ¯¤ÊÆ°¤¤òÏ¢È¯¡£º£²ó¤ÏÁ´¥Áー¥à²òÅú°ìÃ×¤ÇÀµ²ò¤·¡¢¥¯¥Þ¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ÎÃæ¿È¤ÏÀ¾ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
6¤ÄÌÜ¤Î¼ïÌÜ¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤¬7ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¥¿ー¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ÃÊ¡¹¥Ñ¥¿ー¥´¥ë¥Õ¡ª¡×¡£¥«¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï1¿Í1µå¤Î¤ß¡£
¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¥´¥ë¥ÕÌ¤·Ð¸³¤ÎµÈÌî¤¬40p¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¥º¤Î´ß·òÇ·½õ¤¬70p¤È¹ç·×110p¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Áー¥àYELLOW¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
7¤ÄÌÜ¤Î¼ïÌÜ¤Ï·Ý¿Í»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¤Î¡ÖÊ´ÃÏ¹ö¤òËÉ¤²!¤¯¤¹¶Ì³ä¤ê¶¥Áè¡ª¡×¡£³Æ¥Áー¥à¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤¢¤ë¤¯¤¹¶Ì¤òÀè¤Ë³ä¤Ã¤¿¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¡¢Éé¤±¤¿¥Áー¥à¤ÏÂåÉ½¼Ô¤¬Ê´¤òÈï¤ëÈ³¥²ー¥àÉÕ¤¤À¡£
¥Áー¥àBLUE VS ¥Áー¥àYELLOW¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥àBLUE¤ÎÀîÂ¼¤¬³«»Ï3ÉÃ¤Ç¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤ê°µ¾¡¡£
¥Áー¥àGREEN VS ¥Áー¥àPINK¤Ç¤Ï¥êー¥Àー¤Î EXILE NESMITH¤ÈEXILE SHOKICHI¤¬Ê´¤òÈï¤ëÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ë¡£·ë²Ì¤ÏGREEN¤¬ÇË¤ì¡¢NESMITH¤ÏÊ´¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÃÙ¤¯¥´ー¥ë¤·¤¿¿Í¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡Ö¼«Å¾¼ÖÃÙ¤³¤®15m¶¥Áè¡×¡£1²óÀï¤ÏÃæÅç¡¢È¬ÌÚ¡¢RIKU¡¢µÈÌî¤Î¥Üー¥«¥ëÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÅç¤¬È¬ÌÚ¤ò´¬¤¹þ¤à·Á¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢Î¾¼Ô¤Ï¼º³Ê¤Ë¡£1°Ì¤ÏµÈÌî¡¢2°Ì¤ÏRIKU¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2²óÀï¤ÏµÌ¥±¥ó¥Á¡¢SHOKICHI¡¢NESMITH¡¢ÃæÌ³ÍµÂÀ¤Î³Æ¥Áー¥à¤Î¥êー¥ÀーÂÐ·è¡£·Ð¸³¼Ô¤Î¥±¥ó¥Á¤¬°µÅÝÅª¶¯¤µ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÌ³¤Ï¼º³Ê¤È¤Ê¤ë¤â¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ï¿ÍÀ¸¤ÈÆ±¤¸¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¶áÆ»¡×¤ÈÌ¾¸À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Áí¹ç·ë²Ì¤Ï¥Áー¥àYELLOW¤¬560p¤ÇÍ¥¾¡¡£¤·¤«¤·¡¢2°Ì¤Î¥Áー¥àPINK¤Ï550p¤È¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«10p¤Ç¡¢¶Ïº¹¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯3°Ì¤Ï¥Áー¥àBLUE¤Ç530p¡¢4°Ì¤Ï¥Áー¥àGREEN¤Ç480p¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎMVP¤Ï³Æ¼ïÌÜ¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿µÈÌî¤Ë·èÄê¡£µÈÌî¤Ë¤Ï¸åÆüCL¤Ç¡È¤´Ë«Èþ´ë²è¡É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢8·î18Æü18:00»þ¤«¤é9·î15Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇCL¤Ë¤ÆPPVÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
