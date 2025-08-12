フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

【ブルー×ホワイト】の好印象カラーが季節感ともマッチ！ブルー×ホワイトも淡色仕様にすればレディライク♡

出典: 美人百花.com

ツイードとプリーツが織りなす、素材感で奥行きを。

ジャケット\7,491／ロペピクニック タンクトップ\6,940／ドレステリア（ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店） スカート\8,998／NATURAL BEAUTY BASIC バッグ\42,900／PELLE MORBIDA 靴\17,600／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

今っぽさも季節感もグッドな旬顔ワンツー♪

出典: 美人百花.com

高貴なブルーと襟の存在感が、ビジネスシーンに活躍するポロニット。ホワイトベースに咲く涼しげ花柄で清楚配色に可憐なムードを足して。

ポロニット\16,500／ルーニィ スカート\15,950／Swingle （Swingle 有楽町マルイ店） バッグ\8,690／カシュカシュ（アンビリオン） 靴\8,900／CHARLES & KEITH

ロイヤルカラーをシアーホワイトでエレガントに中和♡

出典: 美人百花.com

登壇や会食シーンに映えるロイヤルブルーを主役に、シアーカーデで爽やかに着こなして。印象を引き締める黒小物で大人な通勤スタイルに。

カーディガン\6,930、ワンピース\14,300／ともにMISCH MASCH バッグ\14,850／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 靴\7,700／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚