恋も仕事もがんばるレディたちに向けたイヴルルド遙華さんによる12星座占い。8/8〜9/10の全体運と恋愛運を具体的なアドバイスと一緒にお届けします。

蟹座〈6/22〜7/22〉

出典: 美人百花.com

全体運

知的好奇心のアンテナが新しい世界をキャッチします。キャリアアップのため、というような実用的な目的がなくても構いません。ただ「面白そう」と心が動いたなら、それが学びのサイン。ずっと気になっていたアーティストのライブに行く、ベストセラーの書籍やヒット中の映画を観る、農業体験や1日限定のワークショップに参加するなど、未知の分野に触れることで、あなたの思考に新しい視点を与えてくれます。スマホの使用時間をチェ ックして使いすぎていると思ったら、料理や読書、散歩でデジタルデトックス。スマホ時間を減らす努力を。

恋愛運

思いやりの気持ちが大切。「ありがとう」と「ごめんね」の一言は欠かさずに伝えるようにしましょう。感情的に振る舞うと、喧嘩を招いてしまったり、相手の気持ちが離れてしまう原因に。怒りと不安の感情はセーブしよう。

獅子座〈7/23〜8/22〉

出典: 美人百花.com

全体運

成長のためのハードモード！ 今月起きるトラブルや問題は、神様があえてあなたに与えている試練です。あなたがどうやって乗り越えるか、強い意志を試されています。兎にも角にも、まずは行動をしないと物語は始まりません！ あなたの意見を貫き通すためには、頼りになる人を味方につけるなど手段を工夫しよう。また、急な誘いにも参加するフットワークの軽さが運を掴み取る秘訣。「また今度」「いつかしよう」という先延ばし癖は、チャンスとタイミングを失う原因になりかねません。今年の夏は一生に一度きり。思い切り楽しみましょう！

恋愛運

スローペースな展開。でもそれは、お互いの気持ちや価値観を確かめるための大切な時間です。時間をかけすぎると自然消滅の危険性が増すので、適度なメッセージのやりとりで信頼関係を築いて。自己中な人は避けよう。

乙女座〈8/23〜9/22〉

出典: 美人百花.com

全体運

夏のレジャーやイベントで出費がかさみそう。推し活でグッズを大人買いしてしまうなど、物欲も爆発しやすいので要注意です。お祝いや人付き合いといった「ここぞ」という場面ではケチらずに、他で節約するなどメリハリをつけて調整しよう。また、付き合う顔ぶれに変化がありそう。話が合わないなと思ったら、そっとフェードアウトを。乙女座は、空気を読んで無理して人に合わせてしまうことがあります。「来る者は拒まず、去る者は追わず」のスタンスでいると、良い人付き合いができますよ。本当に縁がある人ならば、また再会する日が来ます。

恋愛運

飾らない自然体のあなたの魅力が輝くとき。よく見せようと無理したり我慢したりしないで。特に、強がってし まうと相手から勘違いされてしまう可能性も。「寂しい」「会いたい」「好き」の気持ちは決して隠さないように。

占ってくれたのは

イヴルルド遙華

前向きでハッピーなアドバイスはタレントやモデルなどにもファンが多く“予約の取れない占い師”として大人気。西洋占星術の他タロット、占星術、姓名判断、血液型占い、九星気学、数秘術と幅広いジャンルの占いに精通。

掲載：2025年9月号「イヴルルド遙華の12星座占い」

イラスト／たけいみき