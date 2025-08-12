乃木坂46・金川紗耶、黒タンクトップで少し大人な夏グラビア
乃木坂46の金川紗耶が、8月7日（木）発売のアイドル誌「BOMB」9月号の裏表紙＆グラビアに登場した。通常版の裏表紙は乃木坂46の金川紗耶
乃木坂46の39枚目シングルのアンダー曲『不道徳な夏』でセンターを務める金川紗耶。約3年ぶりのボムグラビアは、少し大人な夏の装い。花柄のノースリーブワンピースに黒のタンクトップ＆短パン、どちらの姿も必見だ。
表紙を飾るのは、39枚目シングル『Same numbers』発売＆真夏の全国ツアーの明治神宮野球場4DAYS直前の乃木坂46から5期生の五百城茉央。とにかく夏にこだわったグラビアは、涼しげな水色のノースリーブワンピースで川での水浴びからスタート。白のタンクトップにクリームソーダ柄のスカートに着替えて、スイカをパクリと畳でリラックス。続いては室内プールへ移動して、王道のTシャツ短パンで青春の1ページ、巨大な浮き輪でプールにもプカプカ。最後はボーダーのミニスカワンピースで湖のほとりへ。観光船に乗ったり卓球をしたりと夏の想い出づくり。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。限定版の表紙は北野瑠華
ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務める北野瑠華が、インパクト大の水着グラビアを最新撮り下ろし。大人の魅力たっぷりに、磨きのかかった美しさを披露している。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。限定版の裏表紙は白濱美兎
高校を卒業し、少しずつ大人になっていく白濱美兎の最新グラビアでは、白い素肌とあどけない表情で魅了。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。あっと驚く新商品発売の特報も。
【通常版】
表紙：五百城茉央（乃木坂46）
裏表紙：金川紗耶（乃木坂46）
■綴じ込み付録
両面ピンナップポスター
五百城茉央（乃木坂46）
【限定版】
表紙：北野瑠華
裏表紙：白濱美兎
■綴じ込み付録
両面ピンナップポスター
北野瑠華
＜その他のラインナップ＞
★日向坂46の五期生メディアコラボレーション企画でBOMB賞を受賞した大田美月。大阪出身の18歳。すらっとした長い手脚にやわらかな笑顔、ほんわかした空気感が伝わるグラビアに。
★20周年イヤーのAKB48から、結成20周年記念シングル『Oh my pumpkin!』でOGや海外メンバーと共に選抜メンバーに選ばれた19期研究生、伊藤百花と花田藍衣の“花×花コンビ”の初ペアグラビア。プールでわちゃわちゃしたり、並んでそうめん食べたり、素肌感いっぱいの夏グラビアに。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画も要チェック。
★制コレ22グランプリ、女優としても活躍中の蓬莱舞。今回は和室でいつもとは違うしっとりとした姿を披露。新商品発売の情報も。
★衝撃の写真集『幻愛』の記憶も新しい澄田綾乃が、さらなる衝撃衣装で構成されたグラビアを公開。デジタル写真集の発売も決定し、その勢いはとどまることを知らない。
★結成2周年の僕が見たかった青空。柳堀花怜と吉本此那の同級生コンビの和気あいあいトーク。この夏にやりたいことも明かしている。
★STU48の12thシングル『傷つくことが青春だ』で、念願の初センターを務める高雄さやか。あらためて高雄さやかはどんなアイドルなのか？ センターへの想い、新曲のおすすめポイントなども語っている。
★スターダストプロモーション第三事業部の女優志望が集結した、劇団Always Thankyou。ラスト公演での活動終了を前に、メンバー13人全員がそれぞれの思いを語る。
★そのほか、平澤宏々路、玉田志織、畠中夢叶などインタビューも充実。
★よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調。
＜掲載タレント＞
五百城茉央（乃木坂46）
金川紗耶（乃木坂46）
大田美月（日向坂46）
伊藤百花＆花田藍衣（AKB48）
白濱美兎
蓬莱舞
澄田綾乃
北野瑠華
僕が見たかった青空
高雄さやか（STU48）
平澤宏々路
玉田志織
畠中夢叶
劇団Always Thankyou
「ボム9月号」
特別定価：本体1,345円＋税（税込1,480円）
発売日：2025年8月7日（木）
判型：A4ワイド判
ボム編集部公式X：https://twitter.com/idol_bomb
ボム公式webサイト『BOMBweb』：https://bombweb.jp/
