ライフネット生命は、生活者へ一層の安心と、さらなる質の高いサービスを提供するため、保険金・給付金の「最短当日支払い」を開始した。

従来は、同社が請求書類を受領し、保険金・給付金を契約者の指定口座に支払うまでの所要日数は最短で2日（書類到着日を1日目として、営業日ベースで計算した日数。事実の確認を行った事案や請求書類に不備があった事案は除外している）を要していたが、今回の保険金・給付金の支払いに関するシステム改善によって、最短で請求書類が同社に到着した当日中に支払いができるようになった（契約者の指定する金融機関によっては、入金が翌営業日となる場合がある）。

さらに、一部の給付金については、手続きがオンラインで完結できる「スマ速請求」を活用することで、請求の連絡を得てから入金までが最短で当日となり、より早く給付金を受け取ることができる。

ライフネット生命は、昨年5月に発表した中期計画において、成長戦略としての重点領域の一つに「Tech ＆ Services」を掲げている。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、AIやマイナンバー制度をはじめ、さまざまなITサービスを活用して最新の保険サービスを提供し、契約者のさらなる利便性向上を目指す。保険金・給付金の「最短当日支払い」を実現したのも、その一環だという。

同社は、今後とも、シンプルでわかりやすい保険選びのための情報提供はもちろん、保険金・給付金の支払いといった保険の一丁目一番地としての対応の強化や、契約後の各種アフターフォローの充実まで、生活者視点の保険体験を届けられるよう努力し続けていく考え。

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、生活者一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫して生活者視点に立った生命保険を届けている。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指す。

ライフネット生命＝https://www.lifenet-seimei.co.jp