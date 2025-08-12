恋も仕事もがんばるレディたちに向けたイヴルルド遙華さんによる12星座占い。8/8〜9/10の全体運と恋愛運を具体的なアドバイスと一緒にお届けします。

牡羊座〈3/21〜4/19〉



出典: 美人百花.com

全体運

デジタルデトックスを意識して過ごすと、1カ月後には良い結果が。スマホを見ながらの食事や歩きスマホなど、常に情報に触れていると、余計なことばかり考えしまい、時間も集中力も削られてしまいます。スクリーンタイムをマメにチェックして使用時間を制限しましょう。手持ち無沙汰なときは日記を書いたり、読書をするなどアナログな作業をすると◎。入ってくる情報をセーブしたぶん、物事をダイレクトに感じることができそう。また、プレッシャーを感じる仕事が舞い込んできたら、それは成長のチャンス。あなたらしいアイデアで乗り越えて。

恋愛運

笑顔が最高の武器！ 好きな人の前では明るい表情でいることを心がけましょう。好きな人がいなくても常に笑顔でいれば一目惚れされる可能性も。カップルは不機嫌オーラが喧嘩のもとに。気持ちをコントロールして。

牡牛座〈4/20〜5/20〉



全体運

決断を迫られる1カ月。ブラックな職場で我慢しているのであれば、そろそろ次に向けたアクションをとりましょう。図々しい、失礼な態度の人との付き合いは見直して、先が見えない恋愛にも見切りをつけよう。「もったいない」と決断を先延ばしするほど、時間をロスしてしまいます。思い切った決断で未来をいい方向に変えていきましょう！ また、部屋が汚い、お金がない、痩せたい、などの悩みごとも解消に向けて本気で動き出すとき。目標を達成した日はカレンダーに丸をつけるなど、ゲーム感覚で続けられる工夫をすると結果を出せるでしょう。

恋愛運

駆け引きなど小手先のテクニックは潔く封印して。回りくどい言い方はせずに、ストレートな言葉の愛情表現が効果的。はっきりしない人には自分からさよならを。カップルは、不満や心配なことがあればしっかり話そう。

双子座〈5/21〜6/21〉



全体運

休息が必要な時期。スケジュールを詰め込みすぎたり、がんばりすぎて体がボロボロに……。限界がくる前に自分を労わり、メンテナンスをする時間をつくりましょう。人の多い場所や知らない人が集まる場所はエネルギーを奪われるのでなるべく避けて。また、電子書籍やサブスクで見た作品で推しができて、最高の癒しになる可能性も。休日は家から一歩も出ずにゴロゴロ過ごすのもオススメです。さらに、悩んでいるときや、嫌なことが起きたときは片付けをしよう。無心で汚れを落とし、夢中で整理していると心のモヤモヤがスーッと晴れていくでしょう。

恋愛運

共通の趣味が強力な追い風になりそう。好きな音楽やスポーツなどの話題から会話が弾み、距離が近づきます。シングルの人は、趣味のサークルや習い事に顔を出してタイプの人を探そう。カップルはお互いに褒め合うと◎。

占ってくれたのは

イヴルルド遙華

前向きでハッピーなアドバイスはタレントやモデルなどにもファンが多く“予約の取れない占い師”として大人気。西洋占星術の他タロット、占星術、姓名判断、血液型占い、九星気学、数秘術と幅広いジャンルの占いに精通。

掲載：2025年9月号「イヴルルド遙華の12星座占い」

イラスト／たけいみき