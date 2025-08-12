以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！ 今回はコスメ部門から【クッションファンデ】ベスト３を発表します♪

【クッションファンデ】はパイオニア的韓コスが頭ひとつ抜けて人気第１位：TIRTIR「MASK FIT RED CUSHION」

出典: 美人百花.com

「ベタつかないので化粧直しにササッと使いやすい。」（ミシェルさん・36歳）

「肌調子が悪いけどなかったことにしたい日の救世主♪」（門脇伶奈さん・28歳）

まだ使ったことがない人でも自分に合う色が見つかる30色展開に。カバー力があるセミツヤ仕上げ。

SPF40・PA++ 18g 全30色￥2,970／TIRTIR

第２位：Clé de Peau Beauté「タンクッションエクラ ルミヌ」

「1日つけていても肌が疲れない逸品」

重ねるほどに華やかなツヤ肌に。

SPF25・PA+++ 15g 全6色 ￥11,550（セット価格）／クレ・ド・ポー ボーテ

第３位：MISSHA「ミシャ M クッション ファンデーション(プロカバー)」

「カバー力が高いのでコンシーラーいらず」

黄ぐすみしがちな大人の肌に血色感をプラス。

SPF50+・PA+++ 15g 全2色 ￥1,650／ミシャジャパン

掲載：美人百花2025年7月号「デパコス VS ドラコス VS 韓コス 最愛コスメ大賞」

撮影／志田裕也［静物］ 文／池野もも 再構成/美人百花.com編集部