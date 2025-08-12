夏旅の新たな相棒にスーリーを。国際デザイン賞を受賞したスーツケースとアクセサリーが新発売！

北欧らしいミニマルでスタイリッシュなデザインと旅にうってつけの機能性を兼ね備えたラゲッジアイテムを展開するスウェーデン発のブランドTHULE（スーリー）。

この夏、サステナブルなトラブルコレクション「Thule Aion（スーリー アイオン）」からアクティブな旅行に活躍するスーツケース、トラベルオーガナイザー、トイレタリーバッグが登場します。

いずれのアイテムにも100%リサイクル素材の600Dワックスポリエステルキャンバスが採用されており、耐久性や耐水性は抜群。さらに、スキミング防止機能付きのRFIDブロックポケットや手入れがしやすい脱着式の耐水ポーチなど旅行時に重宝する機能が搭載されています。

▲「Thule Aion Check-in Wheeled Duffel Bag 95L」

メイン素材に採用されている600Dワックスポリエステルキャンバスはペットボトルから再生した100％リサイクル生地。一般的なコットンと比べると約5倍の耐久性と約3倍の耐水性を持つタフな素材です。

撥水加工には環境にやさしいPFASフリーDWRを採用。ヴィーガンワックス加工された生地は使い込むほどに味わいが深くなり、経年変化が楽しめます。

ラインナップは「Thule Aion Check-in Wheeled Duffel Bag 95L」（7万2380円）、「Thule Aion Toiletry Bag」（1万1880円）、「Thule Aion Travel Organizer」（9570円）の3型。

「Thule Aion Check-in Wheeled Duffel Bag 95L」は長期旅行向けに設計されたチェックイン用のスーツケース。内側には大型の耐水コーティングポケットを備えており、濡れたギアも収納できるので旅行の計画に水辺のアクティビティが入っていても安心。

▲「Thule Aion Toiletry Bag」

「Thule Aion Toiletry Bag」は旅行で使用しがちな使い捨てビニール袋を減らしてくれるポーチ付きのトイレタリーバッグ。

内側はサッと拭き取れるようコーティング素材が採用されているほか、手入れがしやすい素材の液体用ポーチも付属しており、化粧水やオイルなどの持ち運びにも◎。

▲「Thule Aion Travel Organizer」

「Thule Aion Travel Organizer」はスキミングを防止するRFIDブロックポケット付きのトラベルウォレットと電子機器オーガナイザーが融合した旅行用ポーチ。ウォレット部分はマグネットで簡単に着脱できます。

いずれのアイテムもスーリーオンラインストアと各取扱店にて販売中。この夏、旅行や出張を控えている人は特に必見です。

