²È¤ÎÃÏÈ×¤äºÒ³²¥ê¥¹¥¯¡Ä¡ÖÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×2°Ì¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¶õ¤²ÈÇã¼èÂâ¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëAlbaLink¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö²È¤ÎÃÏÈ×¤äºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ÇÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯6·î26Æü¤«¤é7·î1Æü¡¢²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£·×500¿Í¡Ê½÷À318¿Í¡¿ÃËÀ182¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¼«Á³´Ä¶¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Â¿¿ô
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö²È¤ÎÃÏÈ×¤äºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê´¶¤¸¤ë¡×¤¬9.2¡ó¡¢¡Ö¾¯¤·´¶¤¸¤ë¡×¤¬47.0¡ó¤È¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬½»Âð¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²È¤ÎÃÏÈ×¤äºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ÇÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÅÚº½ºÒ³²¡×¡Ê8.6¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²È¤ÎÎ¢¤ËÉ¸¹â200¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤Î»³¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÝ¤ä¤Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»³²Ð»ö¤È¹ë±«¤ÎºÝ¤Î»³Êø¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£½êÍ¼Ô¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢ÃÝ¤¬À¸¤¨ÊüÂê¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤ÇÃÝ¤¬²ÈÂ¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£²ñ¤ÇÈ²ºÎ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ï¹âÎð¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï´í¸±ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤´í¸±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¸å¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢ÉßÃÏ¤Î°ìÉô¤¬ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ë¼«Âð¤«¤é¿ô¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÂç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¤Ï»³¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê60Âå°Ê¾åÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¡×¡Ê19.2¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤ä¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤¬Äã¤¤¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¸½ºß¤Î½»¤Þ¤¤¤¬¤¢¤ëÃÏ¶è¤Ï¿åÅÄ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤Ë±Õ¾õ²½¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¿ÌÅÙ3ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤â·ë¹½ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡£ÌÈ¿Ì¹½Â¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÈï³²¤¬Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÀî¤¬¶á¤¤¡×¡Ê25.0¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Àî¤¬¶á¤¤¤È¡¢Âç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀî¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿»¿å¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²óÅú¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤°¶áÎÙ¤Ë°ìµé²ÏÀî¤¬¤¢¤ê¡¢¾åÎ®¤Ë¤Ï¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥À¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÅª¤Ë¤âÂæÉ÷¤äÂç±«¤Ë¤è¤ë¿å³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ê¶å½£ÃÏÊý¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤¬ÆÃ¤Ë¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¶á¤¯¤ËÂç¤¤ÊÀî¤¬¤¢¤ê¡¢Àî¤È¤Î¹âÄãº¹¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¿»¿å¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¶á¤¯¤ËÀî¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¿åË×¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¡ØÀî¤¬¶á¤¤¡Ù ¡ØÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ù ¡ØÅÚº½ºÒ³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¼«Á³´Ä¶¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏºÒ³²¤¬Â¿¤¤¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ËÈï³²¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£