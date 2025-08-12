京都の夏の風物詩「川床」が崩れ、客6人が川に転落する事故が起きました。

◇

まるで川に浮かんでいるかのような空間。涼を求めて、この時期、多くの観光客が訪れる、京都の夏の風物詩、貴船（きぶね）の川床。

しかし、12日、その景色は一変しました。飲食店の川床が崩れ、ゴザも流されそうな状態。川は茶色く濁っています。

通報があったのは12日午前です。

通報「床が崩れて、男女3〜4人が川に落ちて流されそう」

消防によると当時、川床にいたのは、客6人と男性従業員1人のあわせて7人です。客全員が川に転落しましたが、5人は自力で脱出。1人、70代の女性が川に取り残されましたが、従業員によって救助されました。

当時、現場近くにいた人は…。

現場近くにいた人「救急車や消防車がめっちゃ止まっていて、ピリピリした状態」

取り残された女性と救出した従業員が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。

原因とみられるのは、大雨による増水です。11日までの2日間で、8月の平均雨量の7割にあたる雨が降っていた京都市では、鴨川も大荒れに。この源流の一つが、今回事故があった貴船川です。

貴船の川床は川との距離が近く、手を伸ばせば触れられるほど。周辺の店によると、日々、川の様子を見ながら、川床をやるか、やらないかを判断しているといいます。

12日は、どうだったのか…。

現場近くにいた人「朝から（川床の）休業を決めている店がほとんど。やっている店が2店舗くらい。（Q.営業している方が少なかった？）そうです」

近所の人によると…。

近所の人「きのうの昼ごろまで雨が降っていて、川の流れが速かった。きょうは川床をやるか、やらないか、判断が店舗ごとに、まちまちなくらいの川の様子だった」

警察は川床が崩れた原因など、当時の状況を調べています。