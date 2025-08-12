【ユニクロ値下げ】待ってたーーーッ！ 大人可愛い♡「夏ブラウス」

秋を見越して賢く買い足すなら、セール品を狙える今がチャンスかも！【ユニクロ】のおすすめブラウスも、なんと\1,990（税込）にプライスダウン中です。さらりと着られるシアサッカーやリネンブレンドなど、残暑から秋口にちょうどいい、涼しげで上品見えしそうな素材感が魅力。今回は、ふんわり袖や刺繍デザインの絶妙な抜け感で、大人の“可愛い”を演出できるアイテムをピックアップしました。

シアサッカー素材で涼しげな1枚

【ユニクロ】「シアサッカーブラウス / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

立体感のあるシアサッカー生地が、涼しさを演出してくれそうな半袖ブラウス。ぽわんとした袖が品のある甘さをプラスし、上品な大人カジュアルを作り出してくれそうです。デニムパンツやカーゴパンツに合わせれば、甘辛バランスが絶妙な夏コーデが完成。さらっと1枚で着ても映えるから、忙しい朝の味方にもなってくれそうです。

甘さと抜け感のバランスがGOOD

【ユニクロ】「リネンブレンドボリュームスリーブブラウス」\1,990（税込・セール価格）

清涼感のあるリネンブレンド素材に、ボリュームスリーブと刺繍ディテールをきかせた1枚。レーヨン混の落ち感が上品で、甘さ控えめな絶妙バランスは大人女性のワードローブにぴったりです。ワイドパンツやロングスカートと合わせれば、風をはらんだ優しげな印象に。さらにスラックスと組み合わせれば通勤にもマッチする、着回し力も期待できそうな即戦力ブラウスです。

