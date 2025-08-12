俳優セバスチャン・スタンが、『アンラッキー・セックスまたはイカれたポルノ』で知られるラドゥ・ジューデ監督による新作「フランケンシュタイン」映画に主演することが明らかになった。ジューデ監督は、10日にスイスで開催中のロカルノ映画祭で、ブラム・ストーカーの小説を原作とした新作『ドラキュラ』をプレミア上映。その場で、次回作としてメアリー・シェリーの古典小説『フランケンシュタイン』を原作に、ルーマニアを舞台とした新作を製作中であることを発表した。



監督はハリウッド・レポーターの取材に対し、「今、脚本を書いているところです。ルーマニア版のフランケンシュタイン映画で、タイトルは『フランケンシュタイン・イン・ルーマニア』になる予定です」と語っている。



ルーマニア出身のスタンにこの企画を提案したところ、快諾を得たという。スタンは、科学者ビクター・フランケンシュタインと怪物の両方を演じる予定だ。



一方、11月にはギレルモ・デル・トロ監督による『フランケンシュタイン』がネットフリックスで配信開始予定。こちらはオスカー・アイザックが科学者役、ジェイコブ・エロルディが怪物役を務める。



（BANG Media International／よろず～ニュース）