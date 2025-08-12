【独自】なかやまきんに君さんの会社から800万円騙し取ったか　元マネージャーの男（51）逮捕…返済求めると連絡取れなくなる

お笑い芸人のなかやまきんに君さんが詐欺の被害に遭い、事務所の元スタッフが逮捕されていたことが明らかになりました。

きんに君さんの個人事務所から現金800万円をだまし取った疑いで逮捕されたのは、飯尾雄一容疑者（51）です。

事故が起きたのは2024年4月。

当時、きんに君さんの個人事務所「株式会社333（ササミ）」で、飯尾容疑者はマネージャーをしていました。

社長のきんに君さんに、「自分が運営している洋服の通販サイトでお金が必要なので貸してくれない？すぐ返済できるから」と嘘の話を持ち掛けます。

警視庁によりますと、飯尾容疑者がこうした通販サイトを運営していた実態はないといいます。

しかし、飯尾容疑者の話を信じたきんに君さんは、会社の資金800万円を飯尾容疑者に貸し出します。

その後、しばらくして飯尾容疑者に返済を求めたものの、連絡が取れなくなったため、2024年6月、警視庁に被害届を提出。

その後、警視庁が捜査を進め、先週、詐欺の容疑で逮捕したのです。

白のタンクトップ姿で筋肉を生かしたギャグが幅広い世代に人気の、きんに君さん。

12日、事務所を通じて「このたびは私事で皆さまにご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに、僕自身、大変ショックを受けております」などとコメントを発表しました。

一方、飯尾容疑者は調べに対し、「黙秘します」と供述しているといいます。

警視庁は、飯尾容疑者が同様の手口で別の人物からも現金をだまし取ったとみていて、捜査しています。