杉浦太陽、魚料理にも肉料理にも！家族で取り合いになる“絶品ソース”レシピ「栄養バランスも良い」

杉浦太陽さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【家庭菜園】採れた野菜でクッキング〜！鮮度抜群で激ウマ！』という動画を投稿。杉浦さんが家庭菜園で採れた野菜を使って料理をする中で、妻・辻希美さんや子どもたちに好評だという“絶品ソース”のレシピを教えてくれました。

杉浦さんは「ラビゴットソース作ろうかなと思ってます」「ラビゴットソースというのは、きゅうりとトマトと玉ねぎで、ビネガーを効かせてさっぱり食べるソースなんですけど」「タラのムニエルにドバッとかけて食べたいと思います」とコメントし、こちらのレシピを紹介。

■家族に人気の“ラビゴットソース”

【材料】・きゅうり・玉ねぎ・トマト・塩（塩揉み用）・ハーブソルト・オリーブオイル・お酢（白ワインビネガーでも可）

【作り方】（1）きゅうりを細かく切る（2）玉ねぎをみじん切りにする（3）（1）と（2）を合わせ塩で揉む（4）トマトを細かく切る（5）（3）を洗ってしっかり水切りする（6）（5）に（4）を合わせる（7）ハーブソルトを加える（8）オリーブオイルを加える（9）お酢を加えて完成

こちらのレシピをベースにその日の気分に合わせて手を加えられるようで、今回は「本当はレモンとかちょっと絞って柑橘にしたかったんですが…」「しそ入れてみようかな。しそ入れたいと思います。ちょっと和風にしたいと思います」と和風にアレンジされていました♪

■野菜がたっぷり摂れる万能ソース

杉浦さんは「このソースはカルパッチョにかけても美味いんですよ」「お肉にかけても美味しいんですよ」「ソースとして仕事をしながら栄養バランスも良いっていう」とこちらのソースの強みを解説。

完成した料理を美味しそうに試食しながら「我が家でもたまにこれ作るんですけど、このソース取り合いになりますもんね」「のんが好きなのよ、このソース」「野菜好きにはたまらん…」と家族の微笑ましい様子も明かしていました。

ラビゴットソースの「ravigote」はフランス語で「元気を回復させる」という意味があります。食欲不振になりがちな季節ですが、野菜をたっぷり摂りながら、魚も肉もさっぱりと食べられて、夏バテ防止にぴったりのソース。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

