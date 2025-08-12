¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡Ä¿åÃå»Ñ¤Î¤æ¤¤á¡¡ºî¼Ô¤Î½ëÃæ¥¤¥é¥¹¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÅÁÀâ¤ÎÇò¤¤¥Ó¥¥Ë¡×¡Ö½éÎø¥¥Ã¥º¡×
¡¡Ì¡²è¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Îºî¼Ô¤Çºî²èÃ´Åö¡¦²¬Ìî¹ä»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤æ¤¤á¤Î¿åÃå¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤è¤ê´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Á¤¨¤Á¡ªÇò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¤æ¤¤á¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö½ëÃæ¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£¿åÃå»Ñ¤Î¤æ¤¤á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤Ì¡Á¤Ù¡ÁÆÉ¤ó¤Ç½éÎø¤¬¤æ¤¤á¤È¤¤¤¦¥¥Ã¥º¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ªÅö»þ¤«¤é¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ÇÈè¤ì¤¬¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤¹¡¡°ìºòÇ¯¤Î¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤æ¤¤á¤â¡¡ÂçÀÚ¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ÎÅÁÀâ¤ÎÇò¤¤¥Ó¥¥Ë¡Ä¡Ä¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤Ç¤âºÇ¶¯¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Ï¡¢1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢µ´¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¤³¤È¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤¬¡¢À¸ÅÌ¤ò¼é¤ë¤¿¤áÍÅ²ø¤ä°Îî¤Ê¤É²ø´ñ¸½¾Ý¤ÈÆ®¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±à¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£
¡¡³Ø¹»¤Î²øÃÌ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÀ¸ÅÌ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤ÎÍ¦»Ñ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÆÍÇË¡£1996¡Á97Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¡¦´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¿·¥¢¥Ë¥áÏÈ¡ÖIMAnimation W¡×¡Ê¥¤¥Þ¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥À¥Ö¥ë¡¡Ëè½µ¿åÍË ¸á¸å11»þ45Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£º£²ó¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1999Ç¯È¯Çä¤ÎOVA¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á »Ë¾åºÇÂç¤Î·ãÀï! Àäµ´Íè½±!!¡Ù°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Êª¸ìÀßÄê¤Ï¸½Âå¤Ë¤¢¤ï¤»ÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
